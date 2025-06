En la era digital, los teléfonos móviles se han convertido en extensiones de las vidas, almacenando desde información personal hasta brindando acceso a un sinfín de servicios y entretenimiento. La dependencia de estos dispositivos ha llegado a tal punto que rara vez se apagan, lo cual puede tener varias implicaciones negativas tanto para la salud del dispositivo como para la salud física y mental de sus usuarios. En general, existen muchos mitos y leyendas sobre el uso del móvil que no siempre son fáciles de distinguir con la realidad. De hecho, una de ellas es la recomendación de apagar el teléfono cada cierto tiempo. ¿Sirve de algo y es recomendable?

Es recomendable si, aunque los smartphones tienen una tecnología que permite tenerlos en modo 'siempre encendido', una característica única en los celulares inteligentes, no es bueno tampoco tenerlos siempre encendidos. En ocasiones es recomendable apagarlo, pero tampoco que sea todas las noches.

De hecho, con apagarlos una vez a la semana por un corto tiempo puede tener buenos resultados para mantener saludable la vida de la batería del teléfono. Pero, en realidad, si lo que se busca es una vida útil larga del teléfono, el truco está en la cantidad de aplicaciones que se tienen abiertas en segundo plano durante su uso continuo. Cuando se apagan los teléfonos, se suspenden las aplicaciones, pero al volver a prender se reinician las aplicaciones, esto puede desgastar la memoria interna del teléfono, además de exigirle a la batería.

Entonces, ¿Es recomendable apagar el móvil todos los días? Esta es una de las grandes preguntas que se repiten constantemente. La respuesta corta es sí, es recomendable apagar el móvil todos los días. La respuesta larga es bastante más compleja ya que intervienen diferentes factores que hay que tener en cuenta para que los motivos para apagar el móvil sean lógicos. No obstante, como se ha dicho anteriormente puede que todos los días sea algo excesivo, pero si no hay ningún tipo de razón para no apagarlo durante al menos varios minutos al día. Entre los motivos se puede encontrar tanto la ciberseguridad como mejorar el funcionamiento del dispositivo.

Motivos para apagar el móvil

Vida útil del dispositivo

Desde una perspectiva técnica, no apagar nunca el móvil puede acortar la vida útil del dispositivo. Es cierto que los teléfonos están diseñados para estar encendidos y en uso durante largos períodos, pero el funcionamiento constante puede sobrecalentar la batería y los componentes internos, lo que eventualmente degrada su rendimiento y capacidad. Además, las actualizaciones de software y las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano continuamente pueden acumular errores o conflictos si el dispositivo no se reinicia regularmente, lo que puede llevar a un funcionamiento deficiente, aplicaciones que se cuelgan, y una disminución general de la experiencia del usuario.

Evitar fugas de memoria

Este es uno de los principales beneficios de apagar el móvil durante al menos dos minutos al día. El motivo es que las fugas de memoria ocurren cuando una aplicación acapara memoria cuando ya no es necesaria para su funcionamiento, empeorando así el rendimiento general del teléfono.

Protección contra ataques

No solo es beneficioso apagar el móvil para evitar fugas de memoria, sino que también actúa como una barrera protectora contra ataques. Pese a que sea algo bastante drástico, la realidad está abalada por expertos en seguridad. Eso sí, en este caso es también valido reiniciar el equipo al menos una vez a la semana.

Ventajas para la salud física y mental

Al apagar el móvil, se reduce la exposición a pantallas antes de dormir y, por supuesto, a redes sociales que pueden alterar el comportamiento. Siendo beneficioso para poder descansar de forma adecuada y tener una rutina de lo más saludable. Además, desde el punto de vista de la salud física, la exposición constante a la luz azul emitida por las pantallas puede interferir con los patrones de sueño, especialmente si se utilizan por la noche o antes de dormir. Esto puede afectar la producción de melatonina, la hormona responsable de regular el ciclo sueño-vigilia, provocando dificultades para dormir y una disminución de la calidad del sueño. Además, la radiación electromagnética, aunque en niveles muy bajos y considerada segura por las autoridades de salud, es una preocupación constante para algunas personas.

En cuanto a la salud mental, el uso constante y la necesidad de estar siempre conectados pueden aumentar los niveles de estrés y ansiedad. La notificación permanente y la accesibilidad pueden crear una sensación de urgencia constante, dificultando la desconexión y el descanso mental necesario. Esto puede llevar a problemas como la ansiedad, el estrés crónico y, en casos extremos, a trastornos relacionados con el uso de tecnología.

No hay una frecuencia fija para apagarlo, pero si situaciones muy dadas a ello

Lo primero es, que si se quiere apagar el móvil, hay que tener claro que los fabricantes no dicen "debes apagar el teléfono cada X tiempo". Ni siquiera a modo de recomendación, sin embargo, como ocurre en todo dispositivo electrónico de este tipo, hay ocasiones en las que es más que recomendable.

De hecho, seguro que ante algún problema del móvil se ha escuchado que entre las primeras recomendaciones para atajar el problema está la de apagarlo y volverlo a encender. Es muy típico en chistes de informáticos, pero suele surtir efecto en muchas ocasiones debido a conflictos con los procesos internos que ejecuta el móvil en segundo plano. Y es que, aunque cualquier móvil con Android o iOS está preparado para funcionar sin crear conflictos, al final acaba siendo inevitable que ocasionalmente puedan surgir problemas de todo tipo y que a veces incluso se deben al hardware (fallos de la cámara, micrófono, ralentización de los procesos, etc.

Destaca especialmente el asunto de la ralentización, ya que la memoria caché puede ir llenándose de archivos temporales que al final lastran el rendimiento. Por tanto, un apagado acaba solventando por completo este problema, aunque también se deberán borrar manualmente estos ficheros.

No obstante, hay otra razón por la que ‌es aconsejable apagarlo incluso si funciona bien. Y es que es una forma de alargar la vida útil de componentes como las baterías, dejando que estén en reposo absoluto durante unos minutos. Respecto al cuánto tiempo es conveniente que esté apagado tampoco hay nada escrito. Por norma general, y más ante problemas derivados de los procesos en segundo plano, bastaría con que se reinicie solo o tenerlo apagado 1 segundo. No obstante, si se quiere dejar descansar los componentes, 10-20 minutos es un tiempo ya más que razonable.