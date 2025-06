Un imponente iceberg negro rompe los esquemas en el Ártico: "Es completamente diferente"

En las últimas horas, se ha hecho viral en redes sociales la imagen de un iceberg negro compartida por un pescador, que estaba trabajando en el mar de Labrador (Canadá), cerca del círculo polar ártico. El pescador tomó la foto a unos 6 km de distancia y aseguró que el tamaño triplicaba el de una casa.

Posibles teorías

Hallur Antoniussen es el pescador que no dio crédito a lo que estaba viendo después de subirse a la grúa del barco: un imponente glaciar negro. "He visto icebergs rodando, o lo que dicen, rodando en la playa con algunas rocas. Este es completamente diferente. No es solo que sea completamente negro. Tiene casi forma de diamante", dijo en una entrevista para el programa Labrador Morning de CBC Radio.

Cabe destacar que Antoniussen, de 64 años, lleva pescando en la zona de Groenlandia durante más de 50 años, pero ha asegurado que nunca ha visto nada parecido: "Es algo que no se ve muy a menudo, y no suelo llevar una cámara encima cuando trabajo. Así que corrí a mi camarote, cogí mi teléfono y tomé esta foto".

Dejando de lado las teorías de la conspiración, según la ciencia y Lev Tarasov, glaciólogo de la Universidad Memorial de Canadá, el color del iceberg podría deberse a la presencia volcánica en la zona de los casquetes polares de Islandia, los restos de un asteroide que cayó en el extremo noroeste de Groenlandia o la suciedad del mismo debido a la cantidad de años que tiene. Algunos estudios han desvelado que el hielo de Groenlandia puede tener una antigüedad de hasta 100.000 años.

El color de los icebergs

Antoniussen publicó la imagen en Facebook, rompiendo todos los esquemas de lo que hasta ahora era considerado un iceberg de color blanco o azulado, debido a que el hielo absorbe la luz roja y refleja la azul, así como las burbujas de aire que se concentran en las capas, originando un blanco puro. Aunque también existen icebergs verdes, rojos y azules —cuando el glaciar tiene menos burbujas de aire, lo cual facilita la reflexión del color azul— debido a una gran acumulación de algunos materiales como el hierro.

En 2013, un usuario publicó en Reddit una imagen similar de un iceberg negro y muchos usuarios pusieron en duda la veracidad de las imágenes. Sin embargo, los científicos argumentaron que puede ocurrir por la presencia de rocas atrapadas en el interior, que provocan que sea de color más oscuro.