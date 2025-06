Kamila Cardoso, la modelo que lo dejó todo para ser monja

La historia de la modelo brasileña Kamila Cardoso —de 21 años—se ha convertido en un fenómeno viral a nivel mundial. La joven, que en los últimos años de su vida de había dedicado a la moda e incluso había ganado algunos certámenes de belleza, ha decidido cambiar el glamour de las pasarelas por el camino de la fe. Según ha explicado ella misma (tanto en redes como en alguna aparición televisiva), ha sufrido una transformación interior que le ha llevado a entregarse por completo a su vocación religiosa.

"Ser modelo ya no me llenaba el corazón", ha explicado durante una entrevista concedida al programa ‘The Noite com Danilo Gentili’. "Ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas", ha añadido. En la actualidad, la hermana Eva —como se hace llamar ahora— forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una "comunidad religiosa independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana". Así la define ella, aunque no hay más que ver sus publicaciones en Instagram para darse cuenta de que el carácter del grupo es totalmente atípico.

Captura de las hermanas de la congregación junto a su líder, el padre Ribamar. Instagram.

Vemos a monjas posando de forma sensual, con los labios pintados de rojo y en una actitud sorprendentemente cercana hacia el clérigo que las acompaña. Sin cuestionar la vocación o el sentir religioso de la hermana Eva, sí podemos afirmar que ahora pone su belleza y sus sonrisa al servicio de su causa. La exmodelo comparte su día a día a través de TikTok y la propia orden tiene un perfil de Instagram desde el que publica videos de ella vendiendo una serie de artículos (rosarios, llaveros...) para recaudar fondos para su congregación.

Sor Eva y una hermana de la congregación vendiendo artículos religiosos. Instagram.

El objetivo de la venta de estos accesorios es la construcción de un convento en el que residir con sus hermanas en el lugar donde desarrollan su misión, Sol Nascente (Brasilia). "La favela horizontal más grande de Latinoamérica", explica sor Eva en uno de sus videos, "por lo que hay muchas familias que necesitan ayuda". Cada objeto vendido representa simbólicamente "un ladrillo", dice ella con su voz dulce y una sonrisa de oreja a oreja. Junto con sus hermanas, Kamila también recoge alimentos y donaciones para los proyectos sociales de la congregación.

Su líder, un cura influencer

El fundador de la congregación y líder espiritual de la hermana Eva es el padre José Ribamar (ortodoxo), al que podríamos definir como un cura influencer. Sólo en Instagram, donde cuelga videos a diario, tiene cerca de 300.000 seguidores. "Yo quiero, yo puedo, yo puedo hacerlo en el nombre de Jesús", señala en la descripción de su cuenta.

Quién es Kamila

Kamila Rodrigues Cardoso nació en la localidad de Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais (Brasil). Comenzó a trabajar como modelo desde muy joven y logró algunos títulos en certámenes de belleza, como el de Miss Continente Teen Sol Naciente. De hecho, sintió "la llamada" de Dios justo cuando se iba a presentar al concurso de Miss Brasil (a los 18 años) y lo dejó todo.

"Antes era reina de belleza; en mi vida cotidiana, trabajaba como modelo. Lo que realmente quiero es que nuestro proyecto alcance esta fama", ha señalado. "No para mí", ha insistido, "para nuestra comunidad, para el Padre Ribamar, quien la fundó, para los proyectos sociales". Hoy es protagonista de buena parte de los videos de su grupo religioso, en los que la vemos con él hábito pero maquillada y con una manicura perfecta.

