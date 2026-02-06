Así debes actuar al quedar con alguien de una app de citas para evitar sustos: el sencillo truco del 'ok'

Las citas concertadas a través de aplicaciones de contactos y redes sociales son cada vez más habituales, pero también pueden entrañar riesgos si no se toman ciertas precauciones. Quedar con una persona conocida únicamente en el entorno digital exige medidas básicas de autoprotección para evitar situaciones de acoso, extorsión o incluso agresiones.

Recomendaciones para quedar con alguien a través de una app de citas

Entre las principales recomendaciones de seguridad, destaca la importancia de avisar siempre a una persona de confianza antes de acudir a una cita. Informarle de con quién se va a quedar, dónde y a qué hora permite que alguien pueda dar la voz de alarma si algo no va bien. Además, es aconsejable acordar con esa persona el envío de un simple mensaje de "ok" al llegar al encuentro para confirmar que todo se desarrolla con normalidad.

Otra medida eficaz es el uso de aplicaciones que permiten compartir la ubicación en tiempo real, lo que facilita que, en caso de emergencia, se pueda localizar rápidamente a la persona. Estas herramientas aportan un plus de seguridad y permiten actuar con mayor rapidez si se produce cualquier incidente.

En este contexto, la Guardia Civil ha recordado la utilidad de la aplicación AlertCops, que permite compartir la ubicación con personas de confianza y contactar con los servicios de emergencia si surge algún problema durante la cita. Según explican, en los últimos tiempos se han detectado casos en los que encuentros concertados a través de redes sociales han terminado en situaciones de riesgo, por lo que la prevención resulta clave.

@guardia_civil_navarra ¿Vas a quedar con personas a través app de citas o redes sociales? ✅ Avisa a alguien de que has quedado, dónde y hora ✅ Acuerda en enviar un ok a esa persona de confianza al llegar a la cita ✅ Con la App AlertCops puedes compartir tu ubicación y en caso de que algo vaya mal localizarle

Adoptar estas precauciones no implica desconfianza, sino cuidar la seguridad personal. "El objetivo es prevenir y actuar con rapidez si algo no va bien", comentan. Informar, compartir ubicación y mantener comunicación con alguien cercano son gestos sencillos que pueden evitar consecuencias graves y contribuir a disfrutar de las citas de forma más segura.