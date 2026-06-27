El error habitual al guardar el pepino en la nevera que acelera su deterioro

Ensaladas, gazpachos, aperitivos o incluso remedios caseros para aliviar la piel. El pepino es una de las hortalizas más consumidas durante el verano por su alto contenido en agua y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, también es frecuente que se estropee antes de tiempo si no se conserva correctamente. Con unos sencillos cuidados es posible mantenerlo fresco hasta una semana.

Lo primero es elegir bien la pieza en el momento de la compra. Los pepinos deben presentar un color verde uniforme y una textura firme. Si tienen zonas amarillentas, arrugas, partes blandas o perforaciones, es probable que estén demasiado maduros o hayan comenzado a deteriorarse, lo que también afecta a su sabor.

Una vez en casa, la forma de almacenarlo dependerá de cómo haya sido comercializado. Los pepinos que se venden en supermercados suelen llevar una fina capa de cera alimentaria, diseñada para prolongar su conservación. En estos casos, basta con guardarlos en el cajón de las verduras del frigorífico, donde pueden mantenerse en buen estado hasta una semana.

Los pepinos sin ese recubrimiento, como los procedentes de un huerto o de producción ecológica, suelen conservarse durante menos tiempo, alrededor de tres días.

El error que acelera su deterioro

Uno de los aspectos más importantes es evitar colocarlos junto a determinadas frutas y verduras. Aguacates, plátanos, tomates o melones liberan etileno, un gas natural que acelera el proceso de maduración y hace que el pepino amarillee y pierda firmeza antes de tiempo.

Otro error habitual es dejarlos dentro de la bolsa de plástico del supermercado. Ese envase favorece la acumulación de humedad y acelera el deterioro. Como alternativa, se recomienda envolver el pepino en film transparente, reduciendo su contacto con el aire y ayudando a conservar mejor su textura.

Cuando solo se utiliza una parte del pepino, también es posible alargar su vida útil. La mejor opción es envolver los trozos en una servilleta de papel ligeramente humedecida y guardarlos en un recipiente hermético dentro del frigorífico. Este método ayuda a mantener la humedad necesaria para que el pepino conserve su textura crujiente sin que el exceso de aire acelere su deterioro.