Hospitalizan y aíslan a un hombre por rabia en Valencia tras la mordedura de un perro hace un año

Un hombre de 44 años ha ingresado en estado muy grave en un hospital de la Comunidad Valenciana por un caso de rabia. Se cree que habría contraído el virus a causa de la mordedura de un perro que sufrió en la pierna derecha en julio de 2024 durante un viaje vacacional a Etiopía. El paciente no estaba vacunado.

Así lo han anunciado el pasado miércoles fuentes de la Consejería de Sanidad, que a su vez ha notificado este caso al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Las muestras enviadas al Centro Nacional de Microbiología dieron resultado positivo para virus de la rabia el día 30 de mayo, según afirma este organismo.

El paciente relató que, limpió la herida tras recibir la mordedura; no obstante, no acudió a un médico debido a que, en un principio, no sufrió síntomas significativos. Generalmente, la rabia se desarrolla a las pocas semanas de contraer el virus, aunque en determinados casos este proceso puede alargarse durante meses, como ha sucedido en esta ocasión.

Difícil diagnóstico

Tanto el paciente como su mujer, su único contacto de riesgo en España, han sido suministrados con la inmunoglobulina antirrábica y ella se encuentra en buen estado. Por otro lado, el varón no ha evolucionado favorablemente y actualmente continúa ingresado en el centro de salud en un estado muy grave.

La rabia se transmite habitualmente por mordeduras de animales infectados en países donde no está controlada y fuentes médicas aseguran que la transmisión entre humanos "es muy excepcional". Los primeros síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, alteraciones en el estado de ánimo, náuseas, rechazo al agua, sensibilidad a la luz, salivación excesiva y convulsiones. El pronóstico a futuro es complicado, ya que la rabia es mortal en casi el 100% de los casos.