Una embazada muere en el aterrizaje forzoso de un globo aerostático

Un globo que volaba este domingo a la altura del municipio brasileño de Capela do Alto ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso, que ha provocado la muerte de una mujer embarazada y ha dejado al menos una docena de heridos. La política local ha comunicado que el vuelo se estaba llevando a cabo de forma irregular, dado que la documentación del globo aerostático únicamente permitía realizar vuelos personales y no comerciales, como era el caso. Según algunos medios locales, alrededor de 30 personas viajaban a bordo del aparato.

Cómo se dieron los hechos

El suceso ha ocurrido en la mañana de este domingo a las 7:50 horas y el accidente se produjo durante las maniobras de aterrizaje. La Secretaría de Seguridad de São Paulo asegura que el piloto, quien intentó aterrizar en varias ocasiones sin éxito, provocó la caída de varios pasajeros al tratar de dar por finalizado el viaje en globo en zonas inadecuadas.

Al lugar de los hechos acudieron los servicios de emergencia para atender a los heridos, y la policía local para investigar el incidente. En este momento, los agentes de policía mantienen bajo arresto al piloto, el cual fue detenido en el sitio del accidente. Ahora, el piloto puede enfrentarse a cargos por homicidio culposo como consecuencia del accidente, y por volar sin la licencia adecuada.

Testigos

Un pasajero del vuelo ha informado que el globo impactó dos veces contra el suelo antes de poder frenar por completo. Finalmente, el globo pudo detenerse en una área rural de Capela do Alto, a 25 kilómetros de distancia del punto de partida del viaje, un municipio cercano a Boituva.

Antecedentes de la empresa del globo

La empresa que organizaba el vuelo y responsable de la seguridad de los pasajeros del globo, había sido restringida y penalizada en el pasado, por ofrecer viajes sin las autorizaciones y la documentación necesaria, ha afirmado el Ayuntamiento de Boituva, localidad muy próxima al accidente. También se ha confirmado que el piloto pudo reanudar el negocio ilegal a través de una identificación diferente.

En este momento, varios peritos se encuentran por la zona para poder analizar lo sucedido y descubrir los motivos del aparatoso aterrizaje. Asimismo, se abrirá una investigación para comprobar la calidad del material del globo y descartar otras posibles causas del accidente.

Competición de globos aerostáticos

El mismo día del accidente se celebraba un concurso de globos aerostáticos, aunque este no se ha visto afectado por el suceso. La organización encargada del evento también ha aclarado que el campeonato no guardaba relación con dicho globo y han comunicado que no han tenido nada que ver con el trágico accidente.