Saquean el arsenal de la Policía Local de Alburquerque en Badajoz

La localidad de Alburquerque, en la provincia de Badajoz, vive una situación de inseguridad límite. La madrugada del jueves se produjo un hecho que ha dejado atónitos a los vecinos: unos ladrones lograron entrar en las dependencias de la Policía Local, ubicadas dentro del propio Ayuntamiento, y se llevaron diez armas de fuego del armero oficial.

Según ha informado la Guardia Civil, los asaltantes forzaron la puerta trasera del edificio municipal y accedieron directamente a las instalaciones policiales. Allí reventaron el armero donde se guardaba el armamento reglamentario. El resto del edificio, según las primeras informaciones, no sufrió daños ni robos.

Un municipio sin efectivos suficientes

El suceso ha incrementado la alarma social en una localidad que, con más de 5.000 habitantes, cuenta con tan solo un agente de Policía Local en activo. Las noches, además, están cubiertas únicamente por dos efectivos de la Guardia Civil. Unas cifras que, para los vecinos, son insuficientes ante el repunte de la actividad delictiva que se viene registrando desde hace meses.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado su inquietud por lo ocurrido. "Es un tema que me preocupa. Tengo que reconocer que me preocupa", declaró ante los medios. También informó de que ya trabajan sobre el terreno tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil como los equipos de investigación científica. "Vamos a ver qué hay, si hay algunas pruebas que nos puedan indicar quiénes han sido los supuestos que han robado las armas", añadió.

Un repunte delictivo constante

Este robo se suma a una cadena de incidentes. En fechas recientes se han producido asaltos a viviendas, robos en explotaciones agropecuarias y hasta la sustracción del cableado del alumbrado público para la venta ilegal de cobre. El pasado 28 de julio, un intento de robo en una vivienda de la calle Moreno Nieto fue frustrado gracias a la rápida reacción de un familiar de los propietarios.

El malestar entre los vecinos crece cada día. "La falta de patrullas nocturnas compromete seriamente la seguridad ciudadana, al facilitar que se produzcan los ilícitos", señalaba un residente al diario HOY. Aunque reconoce que no hay una psicosis generalizada, admite que "ya no se quedan las puertas de las casas abiertas de día, como era costumbre en los pueblos cuando están las casas ocupadas, por prudencia y cautela ante esta oleada de robos".

Cámaras en las calles

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha comenzado a instalar cámaras de videovigilancia en algunos puntos del casco urbano, aunque muchos consideran que se trata de un parche ante un problema estructural: la falta de agentes.

El pasado 1 de agosto se celebró un pleno municipal para tratar el futuro del cuerpo de Policía Local. La sesión, marcada por la ausencia de seis concejales, apenas duró cinco minutos. El alcalde, Manuel Gutiérrez (IPAL), admitió que el refuerzo del cuerpo policial "no es un tema sencillo", aunque aseguró que se están barajando "varias posibilidades para sumar más efectivos".