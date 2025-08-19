Encuentran muerto a un diputado en la sede del Parlamento de Finlandia

El diputado socialdemócrata finlandés Eemeli Peltonen —de 30 años— ha aparecido muerto este martes en la sede del Parlamento finlandés en Helsinki, tras varias semanas de baja por enfermedad. Aunque las autoridades del país se han limitado a informar de la muerte de una persona el edificio legislativo, distintos medios locales han adelantado la identidad del fallecido.

El jefe de seguridad del Parlamento ha señalado que es "un incidente muy desafortunado y triste" pero no ha querido revelar de quién se trataba. No obstante, la cadena de televisión Yle apuntaba que es el diputado Peltonen, quien informó en el mes de junio —a través de Facebook— que estaba preocupado por su salud debido a una enfermedad renal.

A estas horas, el portal web del Parlamento de Finlandia ya informa del fallecimiento de Eemeli Peltonen esta mañana en su sede. La policía ha acudido al lugar de los sobre las once y se encuentra investigando lo ocurrido. Pero el tabloide Iltalehti señala el suicidio como la causa de la muerte del diputado.

Reacciones y muestras de apoyo

"Enviamos fuerza a la familia, seres queridos y compañeros. Esto nos afecta profundamente a todos", ha señalado el primer ministro Petteri Orpo durante una conferencia de prensa en Kajaani (una ciudad en el centro del país).

Aunque aún no se han confirmado los detalles de la muerte, el primer ministro ha guardado un momento de silencio como una muestra de respeto. Además, ha cancelado una reunión que tenía prevista con su formación política, el Partido Coalición Nacional, en Kajaani por los hechos acontecidos.

De igual manera, la ministra de Finanzas ha puesto un tweet lamentando lo sucedido. "Es realmente difícil encontrar palabras. La legislatura comienza con mucha tristeza. Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos", señala el mensaje compartido en X.

Järkyttävä ja surullinen uutinen eduskunnasta. Musertava tieto nuoren, pidetyn kollegan Eemeli Peltosen poismenosta pysähdytti meidät kaikki. Sanoja on todella vaikea löytää. Istuntokausi alkaa erittäin ikävissä merkeissä. Lämpimät osanottoni omaisille ja läheisille. — Riikka Purra (@ir_rkp) August 19, 2025

El Partido Socialdemócrata (SPD) ha compartido también un breve mensaje en su página web lamentando lo sucedido. "El fallecimiento de Eemeli Peltonen me conmociona profundamente, tanto a mí como a todos nosotros. Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Una vida joven ha terminado demasiado pronto.

Compartimos el dolor de sus familiares y les deseamos fuerza en este momento de duelo", señala el mensaje atribuyéndole las palabras a Tytti Tuppurainen, la presidenta del grupo parlamentario. El Parlamento finlandés retomará su actividad el próximo 2 de septiembre, tras el receso estival.