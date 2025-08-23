Queda en libertad la vecina de Carballo (La Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales



El Tribunal de Instancia 3 de Carballo ha dejado en libertad a la vecina de de Carballo detenida por la Guardia Civil como presunta responsable de 11 incendios forestales por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en A Coruña, con la colaboración de otras unidades de la Comandancia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado de que la presunta incendiaria pasó el viernes a disposición judicial y que la jueza decretó su puesta en libertad. Está investigada por el Tribunal de Instancia 3 de Carballo por incendio forestal.

La operación, denominada Monte Fumeiro, se inició tras el primer incendio registrado el pasado 10 de julio en la parroquia de Entrecruces. Durante las semanas siguientes, se produjeron otros diez incendios en la misma zona, los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto.

Afortunadamente, todos los incendios fueron de escasa magnitud gracias a la rápida intervención de los servicios de extinción. Sin embargo, la Guardia Civil señala que esta situación obligó a mantener una vigilancia continua y a desviar recursos de otras áreas, lo que supone una "consecuente repercusión" en el contexto actual de grandes incendios forestales, donde muchos efectivos ya se encuentran movilizados.

Tras intensas labores de investigación, los agentes lograron identificar a la presunta autora de los hechos. La mujer que fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo junto con las actuaciones correspondientes, ahora ha sido puesta en libertad.