Detienen en Guadalajara a una madre que sustrajo a su bebé en Cataluña y se lo llevó a comprar droga

La Policía Nacional ha arrestado en Guadalajara a una mujer y a un varón que la acompañaba después de ser sorprendidos tratando de adquirir cocaína en un parque de la ciudad mientras llevaban consigo a un bebé. La madre carecía de la custodia del pequeño, al que había sustraído previamente en Cataluña, según informó el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en el parque de La Concordia, cuando varias llamadas al 091 alertaron de la presencia de una pareja con un niño de corta edad preguntando insistentemente dónde podían comprar droga. De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar y localizó a los sospechosos.

Al advertir la llegada de los agentes, el hombre tomó al menor en brazos e intentó alejarse. Tras ser interceptado, aseguró que no llevaba encima la documentación y pidió a los policías que lo acompañasen a casa de un familiar para comprobar su identidad. Durante el trayecto emprendió la huida con el bebé, pero fue alcanzado rápidamente por los agentes, que actuaron con cautela para salvaguardar en todo momento la integridad del niño.

Señalamiento de los Mossos d’Esquadra

Una vez identificados, se constató que sobre la mujer pesaba un señalamiento de los Mossos d’Esquadra por la sustracción de su propio hijo, al que se había llevado sin autorización judicial. El pequeño resultó ser el mismo que la pareja tenía en ese momento.

Ambos adultos fueron detenidos y puestos a disposición judicial: la madre como presunta autora de un delito de sustracción de menores y el acompañante por desobediencia grave a la autoridad.

El bebé ha quedado bajo tutela de los servicios sociales, que han activado el protocolo de protección correspondiente para garantizar su seguridad.