Robo violento en Avilés: Amenaza a una mujer con tijeras y se da a la fuga

En la localidad asturiana de Avilés la Policía Nacional sigue buscando al hombre que esta madrugada ha atacado a una mujer con unas tijeras para robarle el bolso.

Los hechos han ocurrido pasada la una de la madrugada en la zona de Puerta de la Villa, en las inmediaciones de un supermercado.

La víctima, una azafata de profesión según algunas fuentes del caso, se encontraba en la calle cuando fue asaltada por un individuo. El hombre trató de robarle el bolso y ante la resistencia de la víctima sacó unas tijeras y se las puso en el cuello.

Afortunadamente el atracador no llegó a producirle ningún corto, pero la mujer sí ha sufrido hematomas como consecuencia del forcejeo con su agresor.

El agresor sigue fugado

A su llegada los agentes de la Policía trasladaron a la víctima a un centro sanitario para que fuera atendida.

La Comisaría de Avilés se ha hecho cargo de la investigación y, a esta hora, sus agentes tratan de identificar y localizar al atracador que sigue fugado.