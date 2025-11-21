Segundo incendio en un restaurante de los hermanos Roca en menos de un mes

El restaurante Normal, sito en la plaza de l'Oli (del aceite) de la ciudad de Gerona, ha sido pasto de las llamas esta pasada noche. Poco después de la medianoche se registró un incendio en la cocina del restaurante que ha requerido de la intervención de seis dotaciones de bomberos para ser sofocado. De momento se desconocen las causas del fuego.

Se trata del segundo incendio que sufre un restaurante de los hermanos Roca en menos de un mes. El pasado día 3 de noviembre, un espectacular incendio destruyó parte del Mas Marroch, uno de los establecimientos de los triestrellados hermanos Roca donde se celebran toda clase de banquetes y actos sociales. El fuego arrasó la cúpula del local, una construcción de madera de 26 metros de diámetro y diez de altura. Las llamas afectaron también a la cocina y los almacenes. No hubo heridos.

Relacionado Un incendio devora la cúpula de madera de un restaurante de los hermanos Roca en Gerona

En el caso de anoche, los bomberos tuvieron que evacuar a los vecinos del edificio porque el fuego se extendió por el patio interior. En un mensaje en la red social X, Josep Roca ha agradecido su labor a los bomberos y a la policía municipal de Gerona y ha pedido perdón a los vecinos. Además, ha señalado que "intentaremos abrir lo antes posible".

Un incendi al restaurant Normal, a mitjanit. Ningú a pres mal. Gràcies a @bomberscat i Policia municipal girona. Sap greu la molèstia als veïns i companys del mur mur. Res greu que no es pugui arreglar. intentarem obrir el mes aviat possible. Incendi a la cuina i poca destrossa. pic.twitter.com/TTtaD6iNIm — Josep Roca Fontané (@JosepPituRoca) November 21, 2025

La intención de los Roca es la de abrir también a la mayor brevedad el Mas Marroch, aunque en este caso los daños fueron más importantes. La familia Roca es una institución en la hostelería española. Los hermanos han recibido numerosos premios y distinciones. Joan ejerce de cocinero, Josep es el sumiller y Jordi, el pastelero. Su madre, Montserrat Fontané (1936), acaba de ser distinguida como "catalana del año" por El Periódico de Catalunya.