Huyen tras estampar su coche en Alcúdia dejando los móviles y la documentación

La Policía Local de Alcúdia (Mallorca) ha iniciado las gestiones pertinentes para localizar a los implicados en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Artà, que se saldó con el turismo completamente destrozado.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este jueves, a la altura del número 110 de dicha vía. Según los primeros datos recabados por el cuerpo policial, el automóvil impactó primero contra el bordillo de la acera y acabó estampado contra una farola y un árbol.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron al lugar, donde encontraron el vehículo con daños de gran consideración. Sin embargo, en el interior del habitáculo se hallaron teléfonos móviles y diversa documentación, hallazgos que han sido determinantes para identificar a los dos ocupantes.

En paradero desconocido

Ambos individuos habían abandonado el lugar del accidente antes de la llegada de los servicios policiales y, por el momento, se encuentran en paradero desconocido. Dado el estado en el que quedó el coche, las autoridades no descartan que estén heridos.

En el operativo también participó una dotación de bomberos, encargada de las labores de limpieza de la calzada. Una vez retirado el vehículo, la circulación fue restablecida con normalidad mientras continúa la investigación.