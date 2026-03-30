Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini y se llevan la cabeza

El caso de Pamela Genini continúa causando un fuerte impacto en Italia. La modelo y empresaria, de 29 años, fue asesinada el pasado octubre en Milán por su expareja. Sin embargo, el suceso ha dado un giro aún más inquietante. Según informa TN, su tumba ha sido profanada: desconocidos habrían abierto el ataúd, decapitado el cadáver y sustraído la cabeza.

El descubrimiento se produjo el lunes, cuando trabajadores del cementerio trataban de trasladar el féretro al lugar definitivo de descanso. Al notar que el ataúd presentaba fallos en el cierre y varios tornillos estaban sueltos, decidieron alertar a las autoridades. Al abrirlo, comprobaron que la cabeza había desaparecido. Las primeras investigaciones apuntan a que entre tres y cuatro personas podrían haber participado en la profanación.

Medios italianos señalan que el cuerpo llevaba enterrado unos cinco meses desde el crimen. Los expertos forenses detectaron el uso de silicona reciente en el sellado del ataúd, lo que sugiere que la manipulación del cadáver ocurrió hace poco tiempo. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de una acción planificada en la que intervinieron varias personas.

Por el momento, no se ha esclarecido el motivo del robo ni se han identificado responsables. La investigación se sigue bajo los delitos de "profanación de cadáver" y "robo de restos humanos", que en Italia pueden castigarse con penas de hasta siete años de prisión.

La joven fue asesinada el año pasado en el balcón de su vivienda en Milán. De acuerdo con la investigación, su expareja, el empresario Gianluca Soncin, de 52 años, la atacó de forma violenta tras un periodo de acoso en el que insistía en retomar la relación. La autopsia reveló que Genini recibió más de 24 puñaladas.

El agresor entró en la casa con un juego de llaves que aún tenía. La joven llegó a escribirle a una amiga horas antes del crimen: "Tengo miedo. Este tipo está completamente loco (...) No sé qué hacer". Los vecinos escucharon los gritos de auxilio, pero, cuando llegó la Policía, la modelo ya había fallecido. Tras el ataque, Soncin intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero sobrevivió y permanece detenido, acusado de acoso y homicidio.