La autopsia reabre el caso de la influencer Stefanie Pieper: pudo ser enterrada viva

La muerte de la influencer austríaca Stefanie Pieper, de 31 años, dista mucho de estar completamente esclarecida. Aunque su expareja ha reconocido ser el autor del crimen y guió a los investigadores hasta el lugar donde ocultó el cadáver —en el interior de una maleta abandonada en una zona boscosa próxima a Maribor—, nuevos datos periciales han introducido dudas relevantes sobre cómo y cuándo se produjo el fallecimiento.

Las primeras conclusiones, difundidas por el diario Kronen Zeitung, apuntaban a una muerte por estrangulamiento tras un episodio de violencia. Sin embargo, informaciones posteriores publicadas por el periódico alemán Bild han puesto el foco en una cuestión clave: la imposibilidad de fijar con exactitud el momento de la muerte.

Incertidumbre sobre el momento del fallecimiento

Desde la Fiscalía de Graz admiten esa falta de precisión y plantean dos escenarios distintos: "La autopsia no pudo determinar con certeza cuándo murió la joven. Es totalmente posible que aún estuviera viva cuando la metieron en la maleta. Sin embargo, también es posible que la estrangularan con anterioridad". Esta duda ha reactivado las preguntas sobre qué ocurrió exactamente en las últimas horas de la víctima.

El caso se remonta al 23 de noviembre de 2025. Aquella noche, Pieper regresó a su domicilio tras asistir a una celebración navideña. Según fuentes policiales, se bajó de un taxi junto a una amiga y, en un primer momento, comunicó que había llegado sin problemas. No obstante, poco después envió un nuevo mensaje en el que manifestaba inquietud al sospechar que alguien merodeaba por la escalera del edificio, tal y como recoge Kleine Zeitung.

A partir de ese instante, se pierde cualquier rastro fiable de la joven. Su ausencia al día siguiente en un compromiso profesional —una sesión fotográfica— hizo saltar las alarmas. Familiares y allegados denunciaron su desaparición al no lograr contactar con ella, lo que llevó a las autoridades austríacas a activar la investigación apenas tres días después.

Testimonios clave en la investigación

El círculo se estrechó rápidamente en torno a su expareja, que fue arrestado tras las primeras pesquisas. Testimonios de vecinos resultaron determinantes: varios aseguraron haber escuchado una discusión en el inmueble y situaron al sospechoso en el lugar de los hechos esa misma noche.

Aunque la confesión parecía encaminar el caso hacia su resolución, los últimos hallazgos forenses introducen elementos de duda que podrían ser determinantes en sede judicial. La incógnita sobre si Pieper pudo seguir con vida tras ser introducida en la maleta añade un matiz especialmente perturbador a un crimen que, por el momento, sigue sin reconstruirse por completo.