El infierno de 29 perros en Gran Canaria: encadenados y comiendo heces

La Guardia Civil ha investigado a un propietario de La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, por mantener a 29 perros en condiciones insalubres, 23 de ellos encadenados con correas muy cortas, y seis cachorros recién nacidos. La actuación se produjo tras la denuncia de un ciudadano que alertó sobre el estado de los animales.

Al acceder a la finca, los agentes constataron que no existía vallado ni barreras que limitaran el acceso. Las casetas de los perros estaban construidas de forma improvisada con palés, maderas y restos de mobiliario, sin garantizar estabilidad ni protección frente a la lluvia, el viento o el sol. Además, se encontraron elementos peligrosos, como clavos y maderas astilladas, que representaban riesgo de lesiones.

Las condiciones

El suelo estaba cubierto de excrementos acumulados, lo que generaba una presencia masiva de insectos, y los bebederos y comederos contenían sedimentos de tierra y materia orgánica con signos de biofilms bacterianos.

Los animales presentaban heridas visibles con presencia de moscas y no había constancia de atención veterinaria. Uno de los perros incluso fue visto comiendo sus propias heces. La Guardia Civil indicó que las condiciones eran compatibles con un maltrato por omisión de cuidados debidos.

Para proteger la vida de los animales, los 29 perros, incluyendo los seis cachorros, fueron incautados y trasladados a instalaciones municipales del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, que garantizará su bienestar. Quedaron a disposición de la Autoridad Judicial mientras se instruyen diligencias penales por presunto delito de maltrato animal.