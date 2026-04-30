Fallece un hombre arrollado por un tren en Avilés

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser arrollado por un tren en Avilés, en un tramo situado entre Villalegre y el núcleo urbano. Según ha informado Adif, el atropello se produjo en un punto no autorizado para el paso de peatones.

⚠️ Se encuentra interrumpida la circulación en la línea C3 del núcleo de cercanías de Asturias por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre Villalegre y Avilés.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros… — INFOAdif (@InfoAdif) April 30, 2026

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, no se ha determinado si se trata de un hecho accidental o intencionado.

El accidente ha tenido lugar poco después del mediodía y ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la línea C3 del núcleo de cercanías de Asturias, operada por Renfe. Como medida alternativa, se ha habilitado un servicio de transporte por carretera para los viajeros afectados.

Un accidente similar en 2023

Según ha publicado El Comercio, el suceso ha ocurrido a la altura del barrio de Puerta la Villa, donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de Bomberos de Asturias para intervenir en la zona.

El mismo diario recuerda que en ese punto ya se produjo un incidente similar en 2023, cuando un hombre resultó herido tras ser golpeado por un tren en marcha. Vecinos del entorno han señalado en distintas ocasiones la peligrosidad de ese tramo, donde las protecciones presentan deficiencias y es frecuente el cruce indebido de peatones para evitar rodeos. También han advertido de la presencia ocasional de personas, incluso menores, en las vías.