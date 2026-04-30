Herida muy grave una joven tras quedar atrapada en un choque contra un camión

Una joven de 26 años ha resultado herida de extrema gravedad este jueves como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la Comunidad Foral. El siniestro vial, que ha generado un importante despliegue de los servicios de rescate, se ha producido tras la violenta embestida entre el vehículo en el que se desplazaba la víctima y un vehículo pesado de transporte de mercancías.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tardea las 13:56 horas. En ese instante, el centro de gestión de emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido el primer aviso telefónico que alertaba de la gravedad del suceso. De forma inmediata, se ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una dotación de bomberos adscritos al parque de Cordovilla, así como a los equipos médicos pertinentes.

El choque se ha localizado exactamente en el punto kilométrico 11,5 de la carretera N-240-A, situado en las inmediaciones del término municipal de Sarasa, perteneciente al valle de Iza. Según la información proporcionada por las autoridades locales, el percance ha consistido en una colisión frontolateral entre el coche y el camión. Además, un tercer vehículo que circulaba por la zona se ha visto implicado en el incidente, aunque afortunadamente no ha sufrido daños materiales ni sus ocupantes han requerido asistencia sanitaria.

Atrapada tras el impacto

Una vez que los efectivos de rescate han logrado acceder al interior del del turismo, han procedido a la delicada labor de extraer a la mujer, que había quedado atrapada tras el impacto. Después de estabilizarla en el mismo lugar del accidente, la víctima ha sido trasladada de urgencia en una ambulancia de soporte vital avanzado hasta el Hospital Universitario de Navarra. Allí permanece ingresada bajo observación médica, con severos politraumatismos y con un pronóstico médico calificado como "muy grave".