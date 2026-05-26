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Sucesos

Las impactantes imágenes del incendio en el hotel Ibis de Málaga

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados, pero no hubo que lamentar daños personales.

Libertad Digital
Primeros momentos
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Primeros momentos

Las labores de los efectivos en las primeras horas de la declaración del incendio en el céntrico hotel malagueño.

La fachada del hotel
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La fachada del hotel

El incendio iniciado en un bar en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga, situado en las inmediaciones del río Guadalmedina, comenzó sobre las 01.26 horas del lunes.

Las llamas visibles en la fachada
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Las llamas visibles en la fachada

Los testigos alertaron de las llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se había propagado al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Las labores de extinción
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Las labores de extinción

El incendio de un céntrico hotel de Málaga, ocurrido en la madrugada del lunes, obligó a desalojar a más de un centenar de clientes y a reforzar su extinción.

Máxima expectación
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Máxima expectación

La gente frente al hotel de Málaga viendo el desarrollo del incendio.

Movilización de efectivos
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Movilización de efectivos

Los bomberos trabajan en el incendio del hotel de Málaga al que se desplazaron dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.

Una visión más completa
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Una visión más completa

El incendio iniciado en un bar en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga afectó también a cinco trasteros.

Vista panorámica
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Vista panorámica

Así se propagó el incendio por el céntrico hotel malagueño.

Rápida propagación
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Rápida propagación

El establecimiento hostelero situado en el inferior del hotel y afectado por el incendio.

Una gran columna de humo
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Una gran columna de humo

Una gran columna de humo en el céntrico hotel de Málaga, situado en las inmediaciones del río Guadalmedina. El incendio, que quedó controlado en la tarde del lunes se inició a las 01:26 de la madrugada.

Más labores de extinción
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Más labores de extinción

El incendio del céntrico hotel de Málaga obligó a reforzar su extinción debido a su propagación.

Reavivación
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Reavivación

Los bomberos trabajan en el incendio en las plantas superiores del hotel tras su reavivación.

Trabajos nocturnos
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Trabajos nocturnos

Durante madrugada permanecieron en el operativo tres dotaciones formadas por tres autobombas, dos autoescalas, tres vehículos nodriza y cinco vehículos ligeros.

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