Las impactantes imágenes del incendio en el hotel Ibis de Málaga
Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados, pero no hubo que lamentar daños personales.
Primeros momentos
Las labores de los efectivos en las primeras horas de la declaración del incendio en el céntrico hotel malagueño.
La fachada del hotel
El incendio iniciado en un bar en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga, situado en las inmediaciones del río Guadalmedina, comenzó sobre las 01.26 horas del lunes.
Las llamas visibles en la fachada
Los testigos alertaron de las llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se había propagado al hotel, ubicado en el mismo edificio.
Las labores de extinción
El incendio de un céntrico hotel de Málaga, ocurrido en la madrugada del lunes, obligó a desalojar a más de un centenar de clientes y a reforzar su extinción.
Máxima expectación
La gente frente al hotel de Málaga viendo el desarrollo del incendio.
Movilización de efectivos
Los bomberos trabajan en el incendio del hotel de Málaga al que se desplazaron dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.
Una visión más completa
El incendio iniciado en un bar en la planta baja de un céntrico hotel de Málaga afectó también a cinco trasteros.
Vista panorámica
Así se propagó el incendio por el céntrico hotel malagueño.
Rápida propagación
El establecimiento hostelero situado en el inferior del hotel y afectado por el incendio.
Una gran columna de humo
Una gran columna de humo en el céntrico hotel de Málaga, situado en las inmediaciones del río Guadalmedina. El incendio, que quedó controlado en la tarde del lunes se inició a las 01:26 de la madrugada.
Más labores de extinción
El incendio del céntrico hotel de Málaga obligó a reforzar su extinción debido a su propagación.
Reavivación
Los bomberos trabajan en el incendio en las plantas superiores del hotel tras su reavivación.
Trabajos nocturnos
Durante madrugada permanecieron en el operativo tres dotaciones formadas por tres autobombas, dos autoescalas, tres vehículos nodriza y cinco vehículos ligeros.