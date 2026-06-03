Herido muy grave un niño de tres años tras caer de un primer piso

Un niño de tres años se encuentra ingresado en estado muy grave en dependencias médicas tras haberse precipitado desde la primera planta de un edificio de viviendas situado en el municipio mallorquín de Inca. Las circunstancias que rodean este suceso apuntan, en las pesquisas iniciales, a que se trataría de un accidente acaecido en el propio domicilio familiar.

Los hechos, según la información facilitada por los servicios de emergencias del SAMU 061, tuvieron lugar alrededor de las 16:00 horas de este pasado miércoles. El incidente se desarrolló concretamente en la calle Mossèn Andreu Caimari, una conocida vía residencial de la localidad balear. De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan las autoridades, el siniestro podría haberse producido de manera fortuita mientras el pequeño se encontraba jugando.

La voz de alarma fue dada por un vecino de la zona. Tras escuchar los gritos de auxilio emitidos por la madre de la víctima y observar la gravedad de lo ocurrido en la vía pública, este ciudadano se puso rápidamente en contacto con el 112. Esta llamada telefónica resultó clave para la rápida activación y el despliegue de los correspondientes efectivos médicos y de las fuerzas de seguridad.

Una vez personados en el lugar del suceso, los sanitarios comprobaron que el impacto contra el suelo le había provocado al pequeño un traumatismo craneoencefálico grave. Tras proceder a una primera estabilización en el mismo lugar de los hechos, las asistencias médicas decidieron su traslado urgente en ambulancia. El destino fue el Hospital Universitario Son Espases, centro de referencia en la región, donde el herido ingresó y permanece en un estado crítico, a la espera de ser sometido a diversas pruebas médicas orientadas a descartar posibles hemorragias internas.

Por su parte, la Guardia Civil ha asumido la investigación para tratar de esclarecer con total exactitud cuáles fueron las causas que provocaron la caída. Los agentes encargados del caso se han trasladado tanto al lugar de los hechos como al centro hospitalario para poder recopilar la mayor cantidad de información posible.