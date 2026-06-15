Espectacular incendio en una planta de reciclaje de Zaragoza

El incendio declarado esta madrugada en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio zaragozano de La Cartuja, se encuentra ya perimetrado, sin riesgo de que se propague al resto de las instalaciones, si bien los trabajos de extinción continuarán durante toda la jornada de este lunes y, probablemente, este martes. El aviso de las llamas se registró alrededor de las 02:00, momento en el que se activó el protocolo de emergencia para asegurar el área y evitar la propagación del fuego a otras naves industriales cercanas.

Las tareas para sofocar el incendio se han concentrado específicamente en una campa exterior, lo que ha facilitado en cierta medida las maniobras de los equipos de extinción al no tratarse de un recinto cerrado y evitar daños estructurales de gravedad. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de forma inmediata tres camiones nodriza, tres tanques, un brazo articulado y dos coches de mando, además de una ambulancia en prevención.

Ante la magnitud de las llamas durante las primeras horas, el operativo municipal ha solicitado la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. Gracias a esta coordinación entre administraciones, los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han aportado otra nodriza y un tanque adicional para garantizar el suministro ininterrumpido de agua y acelerar las labores de control.

En los primeros instantes del suceso, la combustión de los materiales reciclables almacenados provocó que las llamas alcanzaran una altura considerable. A este fenómeno le acompañó la formación de una densa columna de humo negro que causó cierta alerta inicial, aunque los efectivos han logrado confinar el perímetro rápidamente y evitar cualquier tipo de riesgo personal.

Con el avance de la madrugada y la efectividad de los trabajos de extinción, ese intenso color oscuro se ha ido aclarando de forma progresiva. No obstante, ya con la luz del día, la columna de humo sigue extendiéndose debido a las corrientes de aire y resulta perfectamente visible desde numerosos puntos de la geografía urbana zaragozana, sin que ello suponga un riesgo directo para los ciudadanos de la zona.

Las autoridades locales mantienen el dispositivo plenamente activo hasta lograr dar por sofocado completamente este nuevo incendio en el complejo logístico e industrial. Una vez finalizadas las labores de enfriamiento y remate de los puntos calientes, se procederá a iniciar la correspondiente investigación técnica para determinar las causas exactas que han originado el fuego en este importante centro aragonés de tratamiento de residuos.