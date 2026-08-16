Dos heridos al estrellarse una avioneta en Viana (Navarra)

Dos pilotos ingleses han resultado heridos de diversa consideración este domingo tras precipitarse con su avioneta desde una altura aproximada de 300 pies en el término municipal de Viana (Navarra), según han informado fuentes de la Policía Foral.

En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.

Los servicios de emergencia han trasladado a ambos accidentados al Hospital San Pedro de Logroño.

Uno de los ocupantes ingresó con pronóstico grave debido a un traumatismo craneoencefálico, mientras que el segundo presenta un traumatismo craneal leve y una fractura de tobillo.