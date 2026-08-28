Desarticulada una banda que asaltó quince comercios con coches robados

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en el asalto a establecimientos comerciales. Los agentes han procedido a la detención de cinco varones a los que se acusa de ser los presuntos responsables de al menos quince delitos de robo con fuerza en distintos locales de la Comunidad de Madrid, incluyendo tanto negocios de venta al público como establecimientos de restauración.

Según la información proporcionada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el modus operandi de esta banda consistía en la utilización de vehículos previamente sustraídos para desplazarse y transportar el botín obtenido en sus asaltos. Esta táctica les permitiía huir con rapidez y dificultaba enormemente la labor de rastreo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El punto de inflexión en la investigación se produjo a raíz de un cuantioso robo con fuerza perpetrado en una empresa logística ubicada en la localidad madrileña de Alcorcón. En este asalto, que tuvo lugar el pasado 31 de mayo, los delincuentes lograron sustraer una gran cantidad de productos de maquillaje, cuyo valor en el mercado asciende a unos 73.000 euros.

Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes adscritos a las unidades de robos organizados comprobaron que los sospechosos empleaban placas de matrícula dobladas en los automóviles robados. Se ha logrado recuperar un total de cuatro vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto en el mercado supera los 150.000 euros.

Finalmente, tras semanas de seguimiento y tras lograr la identificación y localización de los sospechosos, el pasado 29 de julio se desplegó un dispositivo policial que permitió el arresto simultáneo de los cinco integrantes del grupo delictivo. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.