El incendio de Niebla sigue sin ser controlado y el alcalde apunta a "una colilla" como origen

El incendio declarado en la tarde del jueves en Niebla, en la provincia de Huelva, se encuentra en estos momentos en fase de emergencia, situación operativa 1. Un centenar de efectivos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) y medios aéreos trabajan en la extinción de este incendio forestal, el cual ha obligado a desalojar Raboconejo y Caballón.

Tal y como publica el Plan Infoca en su cuenta de X, el dispositivo está compuesto por un centenar de efectivos, diez vehículos autobombas, siete buldóceres, dos aviones anfibios ligeros, uno de coordinación y dos helicópteros semipesados. Del mismo modo, informan de que "los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento".

🔴#IFNiebla (#Huelva). Situación operativa 1. MEDIOS:

🧑‍🚒 Un centenar de efectivos

🚒 10 autobombas

🛩️ 2 anfibios ligeros, 1 de coordinación

🚁 2 semipesados

🚜 7 buldóceres Los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento. pic.twitter.com/Nc8TDJlE0B — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 7, 2026

De este modo, trabajan durante este viernes en contener el avance del fuego por la zona sur, después de conseguir frenarlo por el norte, según informa la Agencia, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias. A primera hora, el incendio presentaba una dimensión de 379 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar, pero no todo está quemado.

Durante la noche, el cambio de viento ha provocado que su evolución "no haya sido del todo favorable", impidiendo cerrar el perímetro. Apunta la Agencia de Emergencias de Andalucía que no hay viviendas en la dirección en la que avanza el incendio. Este tiene ya la zona norte controlada, pero la zona sur es la que mayor carga de combustible forestal tiene, lo que supone que las tareas de extinción se dificulten. Durante la noche una parte del operativo se centró en consolidar el flanco sur; sin embargo, el cambio en la dirección del viento provocó que la parte más oriental de este flanco progresara hacia el sur.

El origen del incendio

El alcalde de la localidad onubense, Joaquín Molina, ha afirmado durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio que este incendio se originó "a pie de carretera" y señala que la causa con más probabilidades es una "negligencia", compartiendo la hipótesis de que se iniciase por "una colilla".

Molina ha explicado que "si no hubiera sido por el cambio de viento a última hora, el incendio se hubiera perimetrado por completo, pero se escapó por una zona que no estaba todavía acordonada y la lengua de foco se agrandó y se expandió", lo que provocó la declaración de la situación operativa 1 y el desalojo de dos aldeas.

Asimismo, asegura que hay "indicios de todo tipo" debido al lugar en el que se originó, concretamente cerca del kilómetro 13 de la carretera HU-3106, una zona de "bastante tránsito". Debido a esto, "lo más probable es que haya sido por una negligencia", incluso "una colilla".