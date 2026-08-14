El incendio desatado en Niebla (Huelva) "ha empeorado" en las últimas horas después de que las llamas "han alcanzado nuevas zonas" del término municipal como El Campillo o Madroñalejo, según explicó el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández.

Fernández ha explicado que, tras tres días de trabajos para tratar de contener el avance del fuego, las llamas han cruzado la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y han avanzado hacia la zona de El Campillo, afectando también al entorno de Madroñalejo.

El alcalde ha subrayado que supone "una noticia especialmente preocupante" tanto para el municipio como para su entorno natural.

Trabajos

Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa, mientras que, en paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos.

Durante las próximas horas, van a continuar trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), con 13 autobombas y 12 buldóceres.

Desalojos

Desde el consistorio han reclamado que "nadie se acerque a las zonas afectadas ni a los puntos de intervención" y que no se obstaculicen carreteras, caminos o accesos que puedan necesitar los equipos de emergencia.

La dirección de la emergencia del Plan Infoca mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo de diferentes núcleos y diseminados de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar.

Asimismo, las autoridades han indicado que este viernes por la mañana se permitirá la entrada controlada de los vecinos desalojados de la zona norte para atender a los animales, recoger alimentos y otros elementos, siempre y cuando las condiciones del incendio sean acordes para ello.