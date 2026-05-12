El sinhogarismo extremo afecta ya a 2.853 personas en la isla de Tenerife

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha advertido este martes de que la falta de un hogar, que castiga a miles de ciudadanos en la zona, ha dejado de ser únicamente un problema asistencial para convertirse en una emergencia de salud pública que requiere respuestas coordinadas. Según la institución eclesiástica, es vital dotar a los damnificados de acompañamiento médico, psicológico y jurídico para lograr su estabilización.

El crecimiento los últimos 5 años

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en el Cabildo de Tenerife, en la que ha estado acompañado por la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y el coordinador de estudios, José Antonio Díez. Los responsables han presentado los detalles del sexto informe sobre la materia, que constata cómo el número de individuos que padecen este drama ha aumentado de forma notable en los últimos cinco años.

Detrás de estas estadísticas se esconden historias de profunda pérdida y una elevada vulnerabilidad psicológica. Los datos recopilados revelan que un 40,3 % de los afectados padece enfermedades crónicas. De ellos, un 13,2 % presenta problemas graves de salud mental. El responsable de la organización ha sido tajante al respecto: "Ya no podemos hablar, únicamente, de una cuestión social o habitacional". Además, las cifras de depresión y ansiedad crónica rondan el 26,9 %, vinculadas siempre al entorno de precariedad.

A este panorama sanitario se suma un fenómeno reciente y preocupante: el de los asentamientos informales. La entidad alerta de que existen personas con empleo formal, pensiones e incluso redes familiares que, al ser expulsadas por las condiciones del mercado inmobiliario, se ven abocadas a vivir en caravanas o vehículos adaptados. Esta situación evidencia que el acceso a un inmueble se ha transformado en un factor esencial de marginación, con el riesgo de que estas carencias se cronifiquen a medio plazo.

Ante este escenario, el presidente de Cáritas Diocesana ha defendido la necesidad de ampliar el parque de vivienda disponible y de facilitar el acceso al alquiler. Asimismo, ha considerado imprescindible agilizar los trámites burocráticos básicos, como el empadronamiento, ya que su ausencia deja a muchos contribuyentes completamente desprotegidos frente a las Administraciones Públicas.

En la misma línea, resulta clave fortalecer los equipos puente entre la calle y los recursos sanitarios para evitar que los afectados queden atrapados en circuitos de abandono institucional. La directora insular, Yolanda Baumgartner, ha insistido en avanzar hacia un modelo más estructurado para hacer frente a una realidad sostenida en el tiempo. Actualmente, apenas un 14,9 % cuenta con alternativas de alojamiento, mientras que un abrumador 87,7 % sobrevive a la intemperie o en refugios improvisados.

La mayoría de los afectados, son españoles

Desde un punto de vista geográfico, el problema se concentra principalmente en seis municipios: Santa Cruz, Arona, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje y Granadilla. En cuanto al perfil, la mayoría de los afectados son de nacionalidad española, alcanzando el 52,3 %, frente a un incremento sostenido de la población extranjera.