El IAC culmina la red óptica de 23 millones que blindará los observatorios de Canarias

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha reforzado la seguridad de las comunicaciones de los observatorios del Teide, en Tenerife, y del Roque de los Muchachos, en La Palma, con una nueva red óptica que garantizará que las enormes cantidades de datos que generan sus telescopios sigan llegando a destino incluso si se produce una avería o una incidencia ambiental.

El proyecto, denominado Redundancia de la Red Óptica Marítima y Terrestre Rediris Tenerife-La Palma, se ha desarrollado junto a Rediris y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con una inversión superior a los 23 millones de euros financiada por los fondos europeos NextGenerationEU.

La actuación se divide en dos grandes infraestructuras. La primera es un tramo submarino, dotado con 16,8 millones de euros, que une directamente Tenerife y La Palma y conecta ambas islas con la Península mediante enlaces de alta velocidad. Gracias a esta red, el IAC dispondrá durante los próximos 25 años de una capacidad mínima de transmisión de 1,5 terabits por segundo, suficiente para afrontar las necesidades de los telescopios más avanzados.

Conectividad reforzada

A esta conexión se suma un refuerzo terrestre, con una inversión de 5,8 millones de euros y una vigencia de 30 años. Este sistema duplica las conexiones entre el Centro de Astrofísica de La Palma y el Observatorio del Roque de los Muchachos, así como entre la sede central del IAC, en La Laguna, y el Observatorio del Teide, reduciendo al mínimo el riesgo de que una avería deje incomunicadas estas instalaciones.

Pero el impacto de esta infraestructura va mucho más allá de la investigación científica. La nueva red también facilitará que otras administraciones y organismos públicos puedan disponer de una conectividad más estable en zonas de alta montaña, lo que permitirá mejorar la gestión de emergencias en las cumbres y parques nacionales. Además, abre la puerta al desarrollo de nuevos servicios vinculados al turismo digital y al astroturismo.

La importancia de esta inversión es especialmente relevante para unos observatorios que generan cada día enormes volúmenes de información. Cualquier interrupción en la transmisión de esos datos puede afectar al trabajo científico, por lo que contar con una red duplicada garantiza que las observaciones astronómicas continúen sin interrupciones.

Con este proyecto, Canarias refuerza su posición como uno de los grandes referentes internacionales de la astronomía y ofrece mayores garantías para atraer nuevos telescopios e iniciativas científicas de primer nivel.