Detenido en Tenerife con medio kilo de 'cocaína rosa' oculta dentro de un peluche

Agentes de la Policía Nacional han culminado con éxito una operación contra el tráfico de estupefacientes que se ha saldado con el arresto de una persona en el aeropuerto de Tenerife-Norte Los Rodeos. El individuo, cuya identidad no ha trascendido por el momento, fue sorprendido en las instalaciones aeroportuarias cuando se disponía a hacerse cargo de un envío postal que escondía sustancias ilícitas.

La intervención policial se enmarca en un dispositivo más amplio centrado en combatir el floreciente tráfico de drogas sintéticas. Las Fuerzas de Seguridad habían detectado un incremento en la entrada de diversas sustancias de carácter químico al archipiélago, con especial preocupación por el MDMA y el cada vez más extendido tusi. Este tipo de estupefacientes de diseño suele distribuirse entre sectores muy específicos, alcanzando un alto valor en el mercado negro insular.

Según han detallado fuentes policiales, el método empleado por esta red criminal consistía en realizar envíos a través de empresas de paquetería ordinaria. Las remesas partían desde distintos puntos de la geografía peninsular con destino a Canarias. Para no levantar sospechas en los escáneres y controles aduaneros, los traficantes fraccionaban la mercancía en pequeñas cantidades, camuflándola entre objetos cotidianos de apariencia inocua.

El golpe definitivo a este canal de distribución tuvo lugar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fue allí donde los agentes lograron interceptar uno de estos paquetes sospechosos que tenía como destino final la isla canaria. Al inspeccionar el contenido del envío, los policías hallaron 504 gramos de tusi, una cantidad muy relevante dadas las características de esta droga, escondidos de forma meticulosa en el interior de un peluche infantil, en un burdo intento de burlar los estrictos controles de seguridad.

La sustancia incautada, popularmente conocida como 'cocaína rosa', es en realidad una peligrosa mezcla química cuyo componente principal suele ser la ketamina, adulterada a menudo con otras sustancias estimulantes. Su consumo conlleva graves riesgos para la salud debido a la imprevisibilidad de sus efectos. Tras intervenir la droga en la capital de España, la Policía controló la entrega del paquete para poder atrapar al destinatario final.

Una vez que los laboratorios oficiales realizaron los análisis oportunos para certificar la naturaleza de la sustancia química, el sospechoso fue detenido in fraganti en el momento en el que acudió a recepcionar el paquete en Tenerife. Posteriormente, el arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial competente, acusado de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.