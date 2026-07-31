EXCLUSIVA: Dos informes avalan proteger el monumento de Ávalos frente a la ofensiva de Torres

En plena ofensiva del ministro Ángel Víctor Torres contra Santa Cruz por el futuro del monumento de Juan de Ávalos, Libertad Digital Canarias ha tenido acceso en exclusiva a dos informes técnicos que respaldan la conservación del conjunto escultórico y cuestionan el relato de quienes sostienen que su única salida pasa por la retirada.

Se trata de un informe elaborado por la Fundación Cicop, fechado en 2018, y de otro emitido por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en octubre de 2024, solicitado por el Cabildo de Tenerife durante la tramitación del expediente patrimonial.

Ambos documentos llegan a una conclusión coincidente: la escultura de Juan de Ávalos reúne valores artísticos, patrimoniales y urbanos suficientes para ser preservada, incluso dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática.

Los informes cobran especial relevancia después de que el Gobierno de España ordenara la retirada del monumento al considerar que no reúne los requisitos para ser declarado Bien de Interés Cultural, mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene abierta la vía de su protección mediante otras figuras patrimoniales.

La Real Academia: "Es una obra única en Canarias"

El informe remitido por la Real Academia Canaria de Bellas Artes no deja lugar a dudas sobre la relevancia artística de la escultura.

La institución recuerda que Juan de Ávalos fue uno de los escultores españoles más prestigiosos del siglo XX, con una extensa producción internacional y numerosas distinciones académicas. Destaca además que el monumento de Santa Cruz constituye la única obra del escultor existente en Canarias, circunstancia que le otorga una singularidad patrimonial.

La Academia también pone en valor la composición arquitectónica del conjunto, su integración en uno de los principales accesos de la capital tinerfeña y su utilidad como ejemplo docente para el estudio de la escultura monumental.

El Cicop propone convertir el monumento en un Museo de Sitio

El informe elaborado por la Fundación Cicop va un paso más allá.

Tras analizar los aspectos históricos, artísticos, materiales y sociológicos del conjunto, concluye que "tiene los suficientes valores artísticos para ser preservado" y sostiene que el paso del tiempo ha transformado su significado para buena parte de la ciudadanía.

Según el documento, el monumento ha dejado de ser únicamente un símbolo asociado a su origen histórico para convertirse en un elemento plenamente integrado en el paisaje urbano de Santa Cruz y en un referente visual reconocido por varias generaciones.

Lejos de proponer su retirada, la Fundación plantea una solución distinta: rehabilitar el espacio y convertirlo en un Museo de Sitio que explique el contexto histórico en el que fue construido y la evolución de su significado, compatibilizando así la conservación del patrimonio con los principios de la Ley de Memoria Democrática.

Además, el informe señala que el estado general del conjunto es bueno y únicamente recomienda trabajos de limpieza, restauración y mejora del entorno.

La aparición de estos dos dictámenes añade un nuevo elemento al debate sobre el futuro del conocido monumento de Juan de Ávalos. Mientras el Ministerio mantiene su criterio favorable a la retirada, los informes de dos instituciones especializadas en patrimonio y bellas artes sostienen que la solución compatible con la legislación vigente pasa por proteger, contextualizar y resignificar la obra, y no por su desaparición.