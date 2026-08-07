El comisionado exige publicar dietas, viajes y convenios a cabildos y ayuntamientos

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha trasladado a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma las modificaciones que afectan a sus obligaciones de publicidad activa tras la entrada en vigor de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de Cabildos Insulares. La norma sustituye el catálogo específico anterior por el régimen general establecido en la Ley 12/2014 de Transparencia de Canarias. Con esta unificación, los Cabildos incorporan 18 nuevas obligaciones procedentes del régimen autonómico, aumentando en tres su total neto de exigencias, mientras que los Ayuntamientos adquieren 20 nuevas obligaciones de obligado cumplimiento.

Transparencia en dietas, altos cargos y contratos

Entre las principales novedades impuestas figura la publicación obligatoria de las indemnizaciones por dietas y gastos de viaje de cargos públicos y personal directivo. Asimismo, las corporaciones deberán hacer públicos los acuerdos suscritos con sindicatos y organizaciones patronales, las listas de contratación de personal, los límites de gasto no financiero, los planes de medios y contratos de publicidad institucional, los inventarios de bienes y derechos, y las subvenciones concedidas sin concurrencia pública.

Soporte técnico y mantenimiento de portales web

Con el fin de facilitar la adaptación técnica a la normativa vigente desde el pasado 30 de junio de 2026, el Comisionado ha remitido a las entidades locales listados actualizados con los requerimientos legales. Del mismo modo, ha recordado a las corporaciones la importancia de crear y mantener operativos los portales insulares de transparencia, reafirmando su compromiso de asesoramiento técnico para asegurar una aplicación homogénea de la ley en todo el territorio canario.