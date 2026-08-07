El Gobierno de canarias ya tiene nueva delegada en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha designado a Dayana Morales como nueva delegada del Ejecutivo regional en Venezuela, asumiendo la máxima representación en el país tras el reciente fallecimiento de Isabel Jara a consecuencia de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Morales, licenciada en Contaduría Pública y titulada en Administración y Finanzas con especialización en gestión estratégica y auditoría, cuenta con una amplia experiencia profesional en la gestión pública. Desde noviembre de 2023 desempeñaba la responsabilidad de secretaria de Dirección en la Viceconsejería de Acción Exterior, habiendo ejercido anteriormente como administradora de la Fundación de Emigrantes Canarios (FECAN), profesional en la Fundación Canaria para la Salud en Venezuela (FUCASAV) y auditora durante ocho años en el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre venezolano.

Agenda institucional y reuniones de coordinación

La nueva delegada se ha incorporado de inmediato a la agenda de trabajo encabezada por el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, quien realiza hasta el 15 de agosto la primera visita institucional del Gobierno autónomo a Venezuela desde los sismos. En el marco de esta gira, ambos representantes han mantenido encuentros de trabajo en Caracas con el cónsul general de España, Ramón Molina, y el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada española, Julio Cruz, con el fin de reforzar la coordinación administrativa. Asimismo, la agenda ha incluido la inspección del centro logístico de recepción y distribución de ayuda humanitaria hacia el estado de La Guaira, así como desplazamientos al estado de Aragua para visitar el Centro Hispano de Maracay, la Hermandad de Nuestra Señora de Las Nieves en su 50 aniversario y el ancianato de Cagua.

Refuerzo presupuestario y atención a los afectados

Esta labor sobre el terreno permite evaluar y adaptar la respuesta extraordinaria puesta en marcha por el Ejecutivo regional en colaboración con las 22 entidades canarias presentes en el país. Tras la emergencia, el Gobierno de Canarias aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros orientada a reforzar la atención social y sanitaria en las zonas más castigadas, como Caracas y La Guaira. Esta inyección de fondos ha permitido incrementar en un 44,7% la cobertura de los programas de asistencia de la convocatoria de 2026, alcanzando de este modo a 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de tarjetas de medicamentos y garantizando la cobertura sanitaria de 1.126 personas a través de la Fundación España Salud.