Canarias desactiva la prealerta por aglomeraciones tras el eclipse solar

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la finalización de la situación de prealerta que se había instaurado en todo el archipiélago con motivo del eclipse parcial de sol. Esta medida preventiva, enmarcada en la aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), quedó sin efecto a partir de las 00:00 horas de este viernes, 14 de agosto, devolviendo la normalidad a los servicios de seguridad y emergencias de las islas.

La activación de esta alerta temprana respondía a una medida de precaución ante la previsible asistencia masiva de personas a diversos puntos de observación. El archipiélago, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos, se convirtió en un escenario privilegiado para contemplar el eclipse parcial de sol que tuvo lugar el pasado miércoles 12 de agosto, en una franja horaria comprendida entre las 18:57 y las 20:45 horas.

Las autoridades canarias habían identificado un riesgo potencial de aglomeraciones, especialmente en aquellas zonas abiertas hacia el oeste, donde la visibilidad del evento astronómico iba a ser óptima. La combinación de residentes locales y turistas que visitan las islas durante la temporada estival suponía un desafío logístico y de seguridad para los municipios costeros, lugares habitualmente escogidos para este tipo de avistamientos.

El dispositivo de prevención contemplado en el PLATECA buscaba evitar incidentes derivados de la concentración excesiva de vehículos y personas en miradores, carreteras secundarias y espacios naturales protegidos, que a menudo no disponen de la infraestructura necesaria para acoger a multitudes de forma repentina. Afortunadamente, el despliegue preventivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los equipos de Protección Civil ha permitido que el evento transcurriera sin incidencias destacables.

Además del eclipse solar, el mes de agosto suele estar marcado en el calendario astronómico por otros fenómenos de gran atractivo visual, como la tradicional lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. La coincidencia temporal de estos eventos celestes multiplicó la expectación ciudadana, obligando al Gobierno de Canarias a extremar las precauciones para garantizar la integridad de los asistentes y la protección del frágil entorno natural de las islas.

Una vez superado el periodo de mayor riesgo y tras constatar que las concentraciones humanas se han disuelto sin causar alteraciones en el orden público ni en el medio ambiente, el Ejecutivo regional ha considerado oportuno rebajar el nivel de vigilancia. De este modo, se desmovilizan los recursos extraordinarios que se encontraban preavisados, confirmando el éxito del operativo de seguridad diseñado para acompañar a los aficionados a la astronomía en su cita con el cosmos.