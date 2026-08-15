El Puerto de Las Palmas, a un paso de caer en manos de Marruecos y Emiratos Árabes

El capital de Emiratos Árabes Unidos ha fijado su objetivo en Canarias. El fondo DP World, gigante logístico controlado desde Dubái, estudia su desembarco en el Puerto de Las Palmas. Las conversaciones, iniciadas en 2025, involucran a operadores locales y mantienen a la Administración Portuaria a la expectativa ante la posible entrada de uno de los mayores gestores marítimos del mundo.

No hay firmas cerradas, pero el interés es firme según fuentes de El Cierre Digital. La operación responde a un movimiento empresarial que amenaza con cambiar el equilibrio del Atlántico medio, convirtiendo a las Islas en el centro de gravedad de una nueva red de intereses internacionales.

El precedente marroquí abre la puerta

El interés emiratí no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la filial del principal operador portuario de Marruecos, Marsa Maroc, adquirió por 80 millones de euros el 45% de Boluda Maritime Terminals. Esta operación demostró que existe un resquicio para incorporar socios extranjeros en el negocio portuario canario.

Para el sector, la maniobra marroquí sirvió de rompehielos. Rabat sentó el precedente y Dubái tomó nota. El grupo emiratí ya cuenta con capacidad demostrada: opera el servicio Atlas, conectando Marruecos con el norte de Europa, y en España controla el grupo logístico Noatum. Su entrada en Las Palmas consolidaría su dominio en la ruta clave que une América, África y Europa.

Tensión geopolítica a 200 kilómetros de Lanzarote

El trasfondo de estos movimientos trasciende lo económico. Aliados históricos de Estados Unidos, como Marruecos y Emiratos, estrechan lazos logísticos y militares en el norte de África. Esta convergencia aísla la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, justo en un momento de tensión patente con la Administración Trump.

El cerco se materializa a escasos kilómetros del archipiélago. Washington y Rabat levantan en Tan-Tan el African Multidomain Training and Experimentation Center (AMTEC). Este centro de pruebas de inteligencia artificial y armamento autónomo, testado durante las recientes maniobras African Lion, se sitúa en la costa atlántica a poco más de 200 kilómetros de Lanzarote. Canarias queda expuesta como primera línea de un rediseño geoestratégico forjado al margen de Madrid.

El factor Soria en las negociaciones

En este tablero de ajedrez asoma una figura clave de la política y la empresa isleña. Fuentes del sector señalan al exministro de Industria José Manuel Soria como uno de los perfiles consultados por los inversores internacionales para orientar la viabilidad de la operación.

Conocedor de la operativa portuaria de Canarias, Soria figura en la actualidad como socio de consultoría y asesor de diversas firmas financieras. Aunque no consta una representación formal de DP World por su parte, su nombre subraya la envergadura de unos contactos que buscan asegurar el éxito del desembarco emiratí.

El Puerto de Las Palmas se enfrenta a un punto de inflexión. Tras la incursión marroquí en las terminales de Boluda, la llegada del capital de Dubái confirmaría que el control de las infraestructuras críticas canarias se decide, cada vez más, desde el Golfo Pérsico.