Sandro vuelve a sonreír y Las Palmas arranca con victoria

Sandro Ramírez volvió a sonreír. El delantero de la UD Las Palmas puso fin a meses de sufrimiento con un gol en el tiempo añadido que dio la victoria ante el Albacete (2-1) en el estreno de los amarillos en Segunda División.

Más allá de los tres puntos y del inicio con victoria del nuevo proyecto de ascenso, el tanto tiene un significado especial para un futbolista que llevaba meses condicionado por una lesión de rodilla que le impedía competir con normalidad.

Sandro Ramírez, de 31 años, fue operado de la rodilla derecha en julio de 2025 después de arrastrar molestias desde la temporada anterior. El curso pasado apenas pudo participar y, aunque consiguió marcar un gol ante la Cultural Leonesa el 1 de marzo, su continuidad estuvo muy lejos de lo esperado.

Un año entrenando con dolor

El delantero grancanario ha reconocido el duro proceso que ha atravesado durante el último año. Llegó a entrenarse diariamente soportando el dolor con la intención de poder ayudar al equipo, pero la situación terminó afectándole también psicológicamente.

"Tenía ganas de jugar, de sentirme sin molestias, sin dolor", explicó Sandro Ramírez después del encuentro ante el Albacete, en unas declaraciones en las que dejó claro hasta qué punto la lesión había condicionado su día a día.

Ahora la situación parece haber cambiado. El atacante asegura que juega sin dolor y que vuelve a encontrarse bien físicamente, algo que considera fundamental después de tantos meses de incertidumbre.

Siete minutos para cambiarlo todo

Sandro Ramírez tuvo que esperar hasta el minuto 86 para saltar al terreno de juego. Apenas siete minutos después, apareció donde más se le necesitaba.

Con el partido empatado y el Albacete resistiendo en el Estadio de Gran Canaria, el delantero recibió la asistencia de Elías Romero y batió al guardameta visitante con un disparo cruzado para desatar la celebración de la afición amarilla.

El gol no solo significó los primeros tres puntos de Las Palmas en su camino hacia el regreso a Primera División. También permitió a Sandro Ramírez recuperar una sensación que llevaba demasiado tiempo buscando: volver a ser decisivo sobre un terreno de juego.

De vuelta en casa y con un objetivo

Sandro Ramírez regresó a Las Palmas en 2022, cedido por el Huesca, y fue una pieza importante en el ascenso a Primera División de aquella temporada. El club terminó ejecutando la opción de compra por un millón de euros.

El descenso de 2025 supuso un duro golpe para el equipo, pero para Sandro Ramírez lo peor llegó después, con una lesión que terminó condicionando buena parte de su trayectoria reciente.

Ahora afronta una nueva temporada en Segunda División con un escenario muy diferente. El equipo quiere regresar a la élite y el delantero vuelve a sentirse físicamente preparado para ayudar en ese objetivo.

Su gol ante el Albacete puede ser solo el primero de una temporada en la que Sandro Ramírez pretende recuperar el protagonismo perdido y demostrar que, cuando el dolor deja de ser un obstáculo, todavía tiene mucho fútbol que ofrecer.