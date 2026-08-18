Arrestado uno de los cinco implicados en el asalto a un establecimiento de Vecindario

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención de uno de los presuntos autores materiales del asalto perpetrado a última hora de la tarde de este lunes en un comercio situado en la localidad grancanaria de Vecindario. El arresto se ha materializado gracias a una rápida operación desplegada en la zona y que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Nacional, logrando interceptar a uno de los sospechosos poco después del suceso.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:20 horas, momento en el que un grupo organizado de delincuentes irrumpió con enorme violencia en la joyería Méndez e Hijos, un conocido establecimiento ubicado en este núcleo poblacional del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Según han informado fuentes de la Comandancia de Las Palmas, el grupo estaba compuesto inicialmente por un total de cinco personas, quienes tenían el golpe perfectamente planificado.

El plan criminal trazado por los asaltantes consistía en dividir sus fuerzas para asegurar el éxito del robo y facilitar una rápida escapada. De este modo, cuatro individuos accedieron al interior del local comercial, mientras que un quinto componente de la banda aguardaba en el exterior, al volante de un vehículo encendido, dispuesto para emprender la huida a toda velocidad en cuanto sus cómplices regresaran con el botín.

Una vez dentro del establecimiento, los delincuentes no dudaron en emplear la fuerza bruta para lograr su objetivo. Armados con un objeto contundente, procedieron a quebrar violentamente uno de los principales expositores de la joyería. Tras destrozar las vitrinas, lograron acceder directamente a las joyas y objetos de valor que se encontraban exhibidos de cara al público, generando momentos de gran tensión en el lugar.

Tras recibir el aviso de emergencia, se produjo un despliegue inmediato en la zona. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron rápidamente efectivos de la Benemérita, así como patrullas de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, quienes fueron los primeros en asegurar el perímetro e intervenir tras la comisión del asalto. A su llegada, los agentes encargados del caso se encontraron con un escenario que evidenciaba la brutalidad del ataque.

En el exterior del comercio, las fuerzas de seguridad pudieron apreciar importantes daños materiales. Entre los desperfectos más evidentes destacaba la reja de seguridad del establecimiento, que se encontraba parcialmente bajada o forzada, así como una gran cantidad de restos de cristales fracturados que se encontraban esparcidos por el suelo de la vía pública, fruto del destrozo del escaparate y los expositores interiores.

En estos momentos, las autoridades competentes mantienen abierta la investigación oficial para lograr el total esclarecimiento de las circunstancias que rodearon este grave atraco. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centran ahora todos sus esfuerzos en tratar de identificar, localizar y poner a disposición de la Justicia al resto de los integrantes de la banda criminal que lograron darse a la fuga tras sembrar el caos en este céntrico enclave comercial de Gran Canaria.