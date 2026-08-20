La Candelaria diseña una PCR rápida contra superbacterias

Facultativos del servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) han desarrollado un sistema de diagnóstico rápido capaz de identificar las bacterias multirresistentes más peligrosas en cuestión de horas. La nueva herramienta, basada en el análisis de material genético mediante la tecnología PCR empleada durante la pandemia de la covid-19, supone un avance determinante para pautar el tratamiento adecuado desde el primer momento y evitar demoras críticas en la atención al paciente.

Precisión del cien por cien sin falsos positivos

Hasta la fecha, los laboratorios tardaban varios días en determinar qué tipo de microorganismo provocaba la patología, un tiempo valioso que retrasaba tanto la administración de fármacos específicos como la puesta en marcha de medidas de aislamiento preventivo. El nuevo procedimiento simplifica el análisis de laboratorio de forma significativa y permite al personal médico conocer en tiempo récord la variante exacta a la que se enfrenta, un factor clave ante infecciones inmunes incluso a los antibióticos de último recurso.

El desarrollo científico ha sido publicado en la revista internacional Clinical Microbiology and Infection tras ser evaluado con éxito en sesenta muestras de pacientes reales ingresados en el centro hospitalario. Durante este proceso, la prueba demostró una precisión del 100% al diferenciar sin margen de error las distintas variantes bacterianas y sin registrar ningún falso positivo.

Un escudo económico para el control de brotes

Desde el complejo hospitalario destacan que esta técnica representa un salto cualitativo en la gestión sanitaria al ofrecer una alternativa económica, rápida y accesible. La disponibilidad inmediata de los diagnósticos permite vigilar posibles brotes en tiempo real dentro del entorno hospitalario, proteger a los pacientes con mayor vulnerabilidad y optimizar el uso de los tratamientos antimicrobianos para maximizar su efectividad.