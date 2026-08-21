Defensa envía más de 150 militares de Canarias a Ceuta ante el repunte migratorio

Más de 150 militares del Mando de Canarias se desplazarán a Ceuta para reforzar al Ejército de Tierra ante la situación que vive la ciudad autónoma, marcada en las últimas semanas por la presión migratoria y los intentos de entrada por la frontera.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) confirmó este jueves el despliegue a través de sus redes sociales. «Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del Ejército de Tierra ya desplegadas en Ceuta», señaló el organismo.

Los efectivos se incorporarán al dispositivo que ya permanece operativo en la ciudad autónoma y prestarán apoyo a las capacidades militares desplegadas sobre el terreno. Se trata de un refuerzo que llega en un momento especialmente delicado para Ceuta, después de varias semanas de tensión en torno a su perímetro fronterizo.

Refuerzo desde Canarias

La decisión supone trasladar a Ceuta a más de un centenar de efectivos destinados actualmente en Canarias. Su incorporación permitirá ampliar las capacidades disponibles y apoyar el trabajo que ya realizan las Fuerzas Armadas junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El EMAD recordó que las Fuerzas Armadas mantienen su colaboración con los agentes que trabajan en distintos puntos de la ciudad autónoma. El objetivo es reforzar el dispositivo existente y contribuir a que pueda responder a las necesidades que se están produciendo en la frontera.

Los militares desarrollarán las funciones que tienen asignadas dentro del operativo y prestarán apoyo a las labores que se desarrollan en la zona. La intervención del Ejército se plantea así como un refuerzo de los medios disponibles en Ceuta ante el incremento de la presión sobre la frontera.

Más presión sobre la frontera

El despliegue se produce después de que la situación migratoria haya aumentado la presión sobre las autoridades y los servicios que trabajan en Ceuta. Desde finales de julio se han registrado nuevos episodios relacionados con intentos de entrada y llegadas de inmigrantes a la ciudad autónoma.

Con la llegada de los militares procedentes de Canarias, el dispositivo contará con más efectivos para afrontar una situación que mantiene a la frontera de Ceuta como uno de los principales puntos de atención durante este verano.