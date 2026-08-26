Astrid Pérez viaja este viernes a La Graciosa para escuchar de cerca las necesidades de la isla

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se desplazará este viernes a La Graciosa con el propósito de mantener una jornada de trabajo y escucha directa con la ciudadanía y los colectivos de la octava isla. La visita busca tomar contacto de primera mano con la realidad cotidiana de quienes residen y trabajan en el territorio insular, recogiendo sus demandas prioritarias para trasladarlas directamente a la agenda de la Cámara autonómica.

Reunión con 'Margarona' y recorrido en Caleta de Sebo

El itinerario oficial incluye un encuentro destacado con Margarita Páez Guadalupe, conocida popularmente como Margarona, figura clave en las reivindicaciones históricas por los derechos y la mejora de los servicios públicos en el enclave gracioso. Tras esta cita, la presidenta de la institución legislativa recorrerá las calles de Caleta de Sebo para entablar un diálogo plural con la sociedad local.

Diálogo directo con la sociedad insular

Durante la jornada, Pérez mantendrá encuentros de trabajo con una representación diversa del tejido social y productivo de la isla, en los que participarán representantes de personas mayores, jóvenes, familias, empresarios y autónomos, pescadores, asociaciones vecinales y culturales, comunidad parroquial y colectivos vinculados a la protección animal y la sostenibilidad, entre otros.

Impulso al proyecto 'Identidad Canaria'

El encuentro servirá para analizar cuestiones clave como la prestación de servicios, la actividad económica, la preservación de la tradición marinera y la participación juvenil. Asimismo, la visita se enmarca en el proyecto audiovisual Identidad Canaria, una iniciativa con la que el Parlamento autonómico busca actuar como altavoz de las particularidades, costumbres y formas de vida de cada una de las islas del Archipiélago.