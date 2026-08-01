Las Palmas probará una tecnología surcoreana que usa el metal para transmitir datos

Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en ciudad piloto de un programa tecnológico del Gobierno de Corea del Sur para probar una solución capaz de transmitir datos a través de superficies metálicas en lugares donde las comunicaciones convencionales encuentran dificultades.

La tecnología se llama Aurora y ha sido desarrollada por la empresa surcoreana SunnyWave Technologies. Su prueba en la capital grancanaria se enmarca en el programa K-Inno y, en esta primera fase, no tendrá coste para el Ayuntamiento.

Del metal como barrera al metal como vía de comunicación

La particularidad de Aurora está en utilizar precisamente las estructuras metálicas como medio para facilitar la transmisión de información. La tecnología está orientada a espacios en los que las redes inalámbricas o la instalación de cableado presentan limitaciones, especialmente para conectar sensores y dispositivos del Internet de las Cosas (IOT).

No es la primera vez que la solución llega a Las Palmas. SunnyWave ya la presentó el pasado marzo durante una jornada tecnológica celebrada en el Castillo de Mata. Entonces, el Ayuntamiento la definió como un sistema de telecomunicaciones por campo magnético con posibles aplicaciones en estructuras metálicas, instalaciones industriales y otros entornos complejos.

La tecnología tampoco parte únicamente de una demostración teórica. En Corea del Sur ya se ha probado un sistema Aurora en un entorno naval para comprobar la conectividad entre diferentes zonas de un buque, incluidas áreas cerradas.

Aparcamientos y emergencias, entre los primeros escenarios

Representantes de Corea del Sur han visitado este mes Las Palmas de Gran Canaria para analizar dónde podría realizarse la prueba piloto.

Entre los espacios estudiados aparecen aparcamientos gestionados por Sagulpa y distintas dependencias municipales. También se plantea su posible utilización en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y en el Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (Cemelpa). Guaguas Municipales ha mostrado asimismo interés en conocer las posibilidades de la tecnología.

El proyecto cuenta además con la colaboración de K-water, la corporación pública surcoreana especializada en la gestión de recursos hídricos, que participará en la evaluación de las soluciones en entornos reales.

La prueba decidirá si Aurora da el siguiente paso

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, sostiene que la incorporación al programa permitirá utilizar la ciudad como entorno real para probar nuevas soluciones y trasladar posteriormente aquellas que resulten útiles a los servicios públicos.

Por ahora no existe una instalación definitiva de Aurora en la ciudad. La primera fase servirá para escoger los escenarios de prueba y comprobar sobre el terreno si la tecnología responde a las necesidades municipales.

Las Palmas actuará, por tanto, como banco de pruebas de la tecnología surcoreana. Los resultados determinarán si Aurora se queda en un ensayo tecnológico o termina dando el salto a los servicios públicos de la capital.