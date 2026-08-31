Canarias recibe 2,5 millones para impulsar seis proyectos empresariales de inteligencia artificial

Canarias recibirá 2,5 millones de euros para financiar seis proyectos empresariales relacionados con la inteligencia artificial dentro de las convocatorias Red IA y Red IA Salud del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Las dos líneas han movilizado 180 millones de euros para 372 proyectos en toda España. De esa cantidad, 130 millones corresponden a Red IA y otros 50 millones a Red IA Salud.

Seis proyectos seleccionados en Canarias

Los seis proyectos empresariales canarios recibirán conjuntamente los 2,5 millones, aunque la documentación facilitada por el Ministerio no detalla qué empresas de las Islas han resultado beneficiarias ni cuánto percibirá cada una.

Red IA está orientada a introducir la inteligencia artificial en los procesos productivos y a impulsar el desarrollo tecnológico. En el conjunto nacional se han seleccionado 300 proyectos de los más de mil que se presentaron.

Las iniciativas podrán estar relacionadas con asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos.

El 70% de los proyectos seleccionados en esta convocatoria corresponde a pequeñas y medianas empresas y las ayudas oscilan entre los 400.000 y los cinco millones de euros.

Otros 50 millones para inteligencia artificial sanitaria

La segunda convocatoria, Red IA Salud, destina 50 millones de euros a 72 proyectos relacionados con el uso de inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

Las actuaciones abarcan diferentes fases de la atención sanitaria, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento de pacientes.

También se incluyen proyectos de investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como iniciativas relacionadas con la respuesta ante emergencias.

180 millones repartidos por toda España

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció la resolución de las convocatorias durante el Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC celebrado en Santander.

Las ayudas buscan acelerar la incorporación de esta tecnología al tejido empresarial y sanitario. En total, 372 proyectos se repartirán los 180 millones disponibles, de los que seis iniciativas desarrolladas en Canarias recibirán 2,5 millones de euros.