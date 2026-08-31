La Laguna activa su quinta campaña de Bonos Comercio con 700.000 euros de inversión

El Ayuntamiento pondrá en circulación 70.000 bonos de 20 euros a partir del 1 de septiembre, con un ahorro del 50% para los compradores.

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este lunes la quinta edición de su campaña de Bonos Comercio, una iniciativa que contará con una aportación municipal de 700.000 euros y que, según sus responsables, permitirá movilizar hasta 1,4 millones de euros en los establecimientos participantes.

La presentación contó con la intervención de la concejala de Comercio de La Laguna, Estefanía Díaz; el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca); y el presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez.

La campaña contempla la puesta a la venta de 70.000 bonos, con un valor de 20 euros cada uno. Los consumidores abonarán la mitad de ese importe, mientras que la otra parte estará financiada con la aportación pública. La venta comenzará el 1 de septiembre a las 12:00 horas y los bonos podrán canjearse hasta el 29 de septiembre.

Unos 280 establecimientos participan en la campaña

Según explicó Abbas Moujir, en esta edición participan alrededor de 280 establecimientos del municipio. Cada negocio tendrá un límite de 5.000 euros en canjes durante el periodo de vigencia de la campaña.

El presidente de Fauca señaló que esta quinta edición supone la continuidad de la colaboración entre el sector público y privado. La aportación municipal de 700.000 euros se suma a los 700.000 euros que, según las previsiones de la organización, desembolsarán los consumidores para realizar las compras vinculadas a los bonos.

Durante la presentación, Moujir trasladó su deseo de que la campaña tenga buenos resultados para los establecimientos participantes.

Por su parte, Estefanía Díaz situó la iniciativa dentro de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para fomentar el consumo en los negocios del municipio y reforzar el comercio local. La concejala señaló que el objetivo es que parte del gasto de los ciudadanos se mantenga en los establecimientos locales y que los recursos públicos tengan una repercusión sobre la actividad económica de La Laguna.

Díaz también defendió el papel del pequeño comercio y destacó que, además del impacto económico de las compras, estos establecimientos mantienen una relación directa con los vecinos y generan empleo.

La campaña estará activa durante todo septiembre

Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, incidió durante la presentación en la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector empresarial. También señaló que la inversión prevista para esta campaña se suma a otras actuaciones, entre ellas la campaña de Navidad.

Los Bonos Comercio tendrán un periodo de utilización de casi un mes. Los consumidores podrán emplearlos hasta el 29 de septiembre, mientras que los establecimientos participantes estarán sujetos al límite de 5.000 euros establecido para los canjes.

La iniciativa llega así a su quinta edición con una inversión municipal de 700.000 euros y con la participación prevista de unos 280 establecimientos de La Laguna.