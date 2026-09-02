Clavijo responde a la asfixia social de las islas: "No existen las varitas mágicas"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido abiertamente la brecha social que movilizó a miles de personas bajo el lema "Canarias tiene un límite". Clavijo ha puesto como ejemplo la realidad de la juventud cualificada que, aun con un puesto de trabajo estable y titulación superior, se ve incapaz de emanciparse, acceder a una vivienda o llegar a fin de mes. Sin embargo, este diagnóstico certero contrasta con una propuesta política que frena las expectativas de cambio a corto plazo, encauzando las protestas por la saturación de los servicios y el colapso del transporte hacia una petición de paciencia institucional.

El símil del fútbol y el freno a las soluciones rápidas

A la hora de valorar las exigencias de la ciudadanía, el líder autonómico ha frenado el alcance de la acción pública recordando que "no existen varitas mágicas" para resolver de inmediato la escasez de 30.000 inmuebles en el Archipiélago. Asimismo, Fernando Clavijo ha cuestionado la perspectiva de la opinión pública al comparar la fiscalización ciudadana con el ámbito deportivo, asegurando que desde fuera de la administración "todos se creen entrenadores o delanteros". Con esta metáfora, el jefe del Ejecutivo insular sugiere que parte del malestar social responde a la falta de información sobre los dilatados tiempos que exige la gestión pública.

Dilución de responsabilidades y factores externos

Para justificar la lentitud en la entrega de soluciones habitacionales y la pérdida de poder adquisitivo, el presidente autonómico ha repartido la carga señalando a una serie de frenos y trabas que, según él, quedan fuera del control directo de su Gabinete. Clavijo ha señalado a los ayuntamientos por el retraso en la concesión de licencias, a la escasez de suelo urbanizable, a la presión del comprador extranjero e incluso al encarecimiento de materiales por la crisis geopolítica en el Estrecho de Ormuz. Pese a destacar parches regulatorios en el alquiler vacacional y acuerdos salariales en el sector turístico, la respuesta institucional deja la resolución de la emergencia territorial supeditada a pactos políticos en un escenario marcado por la confrontación.