Herido al caer de un edificio hacia la vía pública en Tenerife

Este miércoles un hombre de 65 años resultó herido tras caer desde un edificio hacia la vía pública en Tenerife. Los hechos ocurrieron de madrugada en Rambla Añaza, municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió la alerta, a las 02:55 horas, momento en el que, tras hablar con el alertante y con la información recabada, pusieron en marcha los efectivos de emergencia correspondientes para atender a la persona accidentada.

El herido presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Por lo que, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Hasta el lugar del incidente se envió una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), y se personaron agentes de la Policía Nacional y Policía Local, que colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias.