Mogán acoge este sábado el Campeonato de España y Canarias de SwimRun

Mogán acogerá este sábado 5 de septiembre la segunda edición del SwimRun Anfi Gran Canaria Mogán, una prueba que alternará de forma continua carrera a pie y natación entre las playas de Anfi del Mar y Arguineguín.

La cita será además escenario del Campeonato de España y el Campeonato de Canarias de SwimRun por parejas, con categorías masculina, femenina y mixta. También habrá modalidades individual y por parejas abiertas a otros participantes.

Más de nueve kilómetros entre tierra y mar

El recorrido tendrá una distancia total de 9,1 kilómetros, de los que 6,5 corresponderán a carrera a pie y 2,6 a natación.

Los participantes afrontarán siete segmentos de carrera y seis tramos acuáticos, alternando ambas disciplinas sin interrupciones. El tiempo máximo establecido para completar todo el circuito será de dos horas y 15 minutos.

La salida está prevista para las 10:00 horas y la prueba se desarrollará durante la mañana en el entorno costero de Mogán.

Una fiesta después de la competición

La programación deportiva se completará con la denominada SwimRun Fest, que combinará música y gastronomía para participantes y público después de la competición.

La segunda edición volverá así a unir Anfi del Mar y Arguineguín en una prueba que decidirá los títulos nacional y autonómico por parejas mientras los participantes alternan más de nueve kilómetros de carrera y natación.