Resulta complicado escribir un artículo de opinión durante la jornada de reflexión previa a una convocatoria electoral, y más de la trascendencia que está teniendo hoy lugar en España. Y hacerlo respetando las reglas de esa antigualla de normativa que corresponde al siglo pasado, en la que no se debe hacer llamamiento al voto (a votar sí, pero no a quién), o esa absurda prohibición de publicar encuestas electorales desde el lunes anterior, en un mundo globalizado e hiperconectado, que nos lleva a tener más encuestas y proyecciones que nunca, pero sin ninguna fiabilidad o responsabilidad de empresas y medios, en la que nos hartamos de contar rosas rojas, gotas de agua azules, brócolis verdes, berenjenas moradas o plátanos amarillos… procedentes de Australia o Andorra. Entretenido, sin duda, pero absolutamente inútil, o incluso que contribuye al caos o la intoxicación interesada.

Pues en esas dificultades me encuentro, para cumplir mi compromiso frente al folio en blanco, con la tentación de escribir generalidades buenistas sobre la "fiesta de la democracia" y cómo en esa jornada de reflexión tenemos el deber de hacer "flexiones democráticas" para ejercitar nuestros músculos anquilosados y evitar estar cuatro años más haciendo genuflexiones de sumisión a unos partidos, de uno y otro lado, que se muestran cada vez más dispuestos a ejercer el absolutismo más rancio: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La denominada "batalla cultural" la convierten en una excusa barata para el adoctrinamiento social, utilizando para ello todos los medios a su alcance: desde la colonización de las instituciones a la más rastrera utilización de los medios de comunicación.

Y es que, si aceptamos la premisa de que lo único que importa es, para unos "echar a Fulanito", y para otros "evitar que llegue Menganito", la conclusión es evidente y maquiavélica: el fin justifica los medios, y por lo tanto, la mentira, la manipulación, la perversión del sistema, o borrar cualquier límite moral es perfectamente asumible si con ello consigo el objetivo. Y lo terrible es que una gran parte de la población, quizá la mayoría, lo ha asumido de la manera más natural. Los partidos no tienen afiliados, simpatizantes y votantes, no: tienen "hooligans" que, como en los equipos de fútbol, van a apoyar hasta el final, da lo mismo que jueguen bien, mal o regular, que se dediquen a dar más patadas al adversario que al balón, o incluso que se demuestre que han pretendido comprar al árbitro o a la Federación de Fútbol entera. El espíritu crítico ha muerto.

Por supuesto que yo tengo no sólo mi propia opinión y pronóstico sobre lo que va a ocurrir, y sobre lo que debería ocurrir (no necesariamente coincidente). Y lo que sí me parece trascendente recordar es que después de una fiesta de domingo por la noche, siempre hay una resaca de lunes por la mañana. Que el mundo no se acaba, ni empieza a llover hacia arriba, ni los orcos conquistan para siempre La Comarca, ni la victoria o la derrota son absolutamente definitivas en democracia.

Dicho de otra manera, que la motivación exclusiva de castigar a alguien, aspiración no sólo legítima sino comprensible, no es incompatible con la inteligencia de proteger tus propios intereses, tus libertades, tus derechos y hasta tu propia vida, tal como la concibes hoy, el día siguiente… y el mes siguiente… y el año siguiente. La magia de la democracia -y siento ponerme de nuevo pedante- consiste también en que las decisiones no son irreversibles, ni la confianza un cheque en blanco. Hay normas básicas inamovibles, es cierto, pero son pocas y comúnmente aceptadas. Desde el momento que otorgamos el poder a quien pretenda eternizarse en él al precio que sea y esté dispuesto a romper las reglas de juego para conseguirlo, corremos el riesgo de llevarnos a un tremendo error del que acabaremos pagando una inmensa y terrible factura.

Quizá por eso, y ya metidos en faena de acudir a nuestro colegio electoral, me atrevo a hacer una última reflexión, para hacer esa democrática flexión y no caer en la ingenua genuflexión. Si es usted uno de los pocos, muy pocos, que no tienen decidido si acudir a votar o a quién hacerlo, que se siente tan decepcionado como desconfiado, que da más valor a la decencia y a la conciencia que a colores y obediencias, haga un último ejercicio de convencimiento. Intente simplemente mirar los nombres que encabezan las respectivas papeletas que va a depositar en su urna (ojo, no le digo el cartel que le han pegado frente a su casa, ni los nombres que le repiten al encender la tele con mensajes y bailes prefabricados, sino en la papeleta de la que usted y solo usted es responsable). Piense si le conoce y si es así, mírele unos segundos a los ojos, y déjese llevar entonces por su intuición. Si cree que puede fiarse, no para poner a uno o quitar a otro, sino para que consiga defender lo que considera más importante para usted, para su familia, para su entorno. Y, sobre todo, si a esa persona le va a poder pedir que rinda cuentas de lo que ha hecho… o no lo volverá a ver hasta dentro de cuatro años. Y, con todo ello, actúe en consecuencia.