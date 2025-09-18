Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.100 euros por toda Europa

La Policía Nacional ha conseguido identificar al hombre de nacionalidad serbia acusado de un presunto delito de estafa por supuestamente haber clonado la tarjeta de una empresa de transportes de Valladolid y haber gastado con ella más de 9.100 euros.

Los agentes, que ya han dado traslado de la identidad de este hombre a la autoridad judicial, han conseguido dar con el supuesto clonador después de una ardua investigación en la que han contado con la colaboración con las policías de Francia, Bulgaria y Serbia. Cuerpos policiales que aportaron la información necesaria para que los agentes de la Policía Nacional española determinaran la identidad de este varón que había realizado los repostajes fraudulentos.

La primera estafa: el 6 de junio

La voz de alarma la dio el responsable de una empresa de transportes vallisoletana el pasado 6 de junio cuando denunció en dependencias policiales que había recibido un cargo fraudulento del repostaje de un camión en una gasolinera de Vitoria. El empresario se dio cuenta dado que la tarjeta que supuestamente fue clonada estaba en poder de uno de sus trabajadores que no hacía ninguna ruta que pasara por la estación de servicio donde se hizo el pago.

Sin embargo, ese cargo no es el único que recibió. El día 20 del mismo mes amplió su denuncia tras detectar otro pago, en este caso en una estación de servicio de Eslovenia, y recibió también cargos de repostajes en Alemania e Italia. En total el montante de la estafa llegó a los 9.105,58 euros.

Cargos que fueron investigados y que ahora han llevado a la Policía Nacional a identificar al supuesto estafador gracias a los datos del vehículo que ha resultado ser de una empresa extranjera de origen búlgaro que realizaba rutas por toda Europa.