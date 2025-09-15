Primeras imágenes oficiales de la Infanta Sofía en el inicio del curso universitario en Lisboa

3 / 7

La semana pasada ya tuvimos las primeras noticias de la hija menor de los reyes en su nuevo hogar. Concretamente fue la propia universidad la que contaba a través de sus redes sociales Las primeras “clases" del centro: “La primera actividad ha sido una presentación para darles la bienvenida: "Un buen lugar para recibir a nuestros estudiantes. Empezando la semana con una dinámica divertida para romper el hielo"”, explicaban en la publicación.