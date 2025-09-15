Menú

Primeras imágenes oficiales de la Infanta Sofía en el inicio del curso universitario en Lisboa

Fue el 8 de septiembre, cuando Sofía de Borbón Ortiz, junto con el resto de los estudiantes de distintos países, comenzó su período de adaptación.

La Casa del Real ha distribuido varias fotografías de la infanta Sofía en Lisboa, donde estudia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College.

En ellas se puede ver a la infanta tanto en emblemáticos sitios de la capital portuguesa como en reuniones de estudio con los alumnos con los que compartirá clases este año.

La semana pasada ya tuvimos las primeras noticias de la hija menor de los reyes en su nuevo hogar. Concretamente fue la propia universidad la que contaba a través de sus redes sociales Las primeras “clases" del centro: “La primera actividad ha sido una presentación para darles la bienvenida: "Un buen lugar para recibir a nuestros estudiantes. Empezando la semana con una dinámica divertida para romper el hielo"”, explicaban en la publicación.

Todavía continúan estas dos semanas de introducción para que los 150 alumnos del centro se adapten a esta nueva etapa. El primer día de clases será el lunes 22 de septiembre, cuando dé comienzo oficialmente el curso.

El propio Forward College también informaba que recibieron clases sobre la historia de Portugal, para conocer un poco más sobre la que será su nueva casa este año.

Durante este año universitario, la infanta vivirá en la residencia universitaria Xior Benfica, ubicada en el barrio del mismo nombre.

La infanta va a cursar un grado de tres años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en Lisboa, París y Berlín, sucesivamente.

