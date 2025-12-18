Así felicitan la Navidad las casas reales: entre estampas familiares y mascotas
Las felicitaciones de las casas reales en 2025 nos traen imágenes con protagonismo para los más pequeños de las familias reales, incluso algunas de lo más sorprendente.
Don Felipe y Doña Letizia felicitan la Navidad con un posado familiar con sus hijas, la pricnesa Leonor y la infanta Sofía. En esta ocasión, han optado por una fotografía que fue realizada el pasado sábado 25 de octubre, con motivo de la visita al pueblo de Valdesoto, la localidad asturiana distinguida como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. En la otra cara de la felicitación está escrito en letra de color granate: "Feliz Navidad y próspero año 2026"
Don Juan Carlos y Doña Sofía han sorprendido este año con una imagen inusual ya que los protagonistas son sus mascotas, en una imagen que fue tomada en Zarzuela junto a un árbol de Navidad. Se trata de dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y, el más pequeño de todos, un peekapoo. Además de la felicitación, han escrito un mensaje para estas fechas tan señaladas: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", acompañado de sus respectivas firmas.
Los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco suelen ser los primeros en felicitar la Navidad, y lo hacen posando con sus mellizos, Jacques y Gabriella en un entorno muy navideño con un mensaje de unidad familiar.
Los príncipes de Gales felicitan la Navidad con una fotografía familiar posando con sus tres hijos, en un paisaje campestre de Norfolk, donde suelen pasar las vacaciones. El mensaje, sus buenos deseos para todos de una muy Feliz Navidad.
La familia real belga nos felicita con una imagen tomada en los jardines del Castillo de Laeken, donde aparecen los reyes Felipe y Matilde con sus hijos, la princesa heredera Isabel, el príncipe Gabriel, la princesa Leonor y el príncipe Emmanuel.
Los nuevos Grandes Duques de Luxemburgo aprovechan su primera Navidad para posar con sus hijos, los príncipes Charles y François, muy sonrientes, al lado de un árbol de Navidad.
Los reyes Carlos III y Camilla nos felicitan con una imagen tomada en los jardines de Villa Wolkonsky en Roma durante una Visita de Estado a Italia el pasado mes de abril con coincidiendo con su 20º aniversario de boda. La frase elegida es: “Os deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo”, ha sido la frase elegida para felicitar las fiestas.
La Casa Real sueca felicita la Navidad con la Reina Silvia rodeada de todos sus nietos, con especial protagonismo para la más pequeña, la princesa Inés, y la más mayor, la princesa Estelle.
Los reyes Abdalá y Rania de Jordania, que no celebran la Navidad, sí felicitan el próximo año con todos sus hijos, todos muy coordinados en cuanto a vestimenta. Las protagonistas de la imagen son las benjaminas de la familia, las princesas Imán y Amina, con el mensaje “Nuestros deseos para un nuevo año que lleva la paz y ramas de esperanza que se extiende entre generaciones. Que los lazos de familia y amor sigan creciendo en el año que viene".