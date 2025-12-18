Así felicitan la Navidad las casas reales: entre estampas familiares y mascotas

9 / 9

Los reyes Abdalá y Rania de Jordania, que no celebran la Navidad, sí felicitan el próximo año con todos sus hijos, todos muy coordinados en cuanto a vestimenta. Las protagonistas de la imagen son las benjaminas de la familia, las princesas Imán y Amina, con el mensaje “Nuestros deseos para un nuevo año que lleva la paz y ramas de esperanza que se extiende entre generaciones. Que los lazos de familia y amor sigan creciendo en el año que viene".