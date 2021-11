Belén Esteban celebra su cumpleaños por todo lo alto en el centro de Madrid

Belén Esteban cumplió 48 años esta semana sin ninguna celebración relevante, aparte de las de su círculo más cercano. No obstante y tal y como publica Semana, la colaboradora se dispone a dar una enorme fiesta a la que acudirán familia, amigos y sí, famosos.

En total, nada menos que 180 invitados acudirán a la discoteca Kapital, en el centro de Madrid, el viernes por la noche para celebrar el cumpleaños de Belén Esteban.

Entre los invitados, su hija Andrea Janeiro y amigos y compañeros del programa televisivo. El caso de Andrea es especial, puesto que se la ve en actos públicos de este tipo en muy pocas ocasiones, y siempre se ha mantenido firme en su decisión de evitar las cámaras y la fama de su madre.

El evento, de todas formas, será privado y no habrá cámaras ni prensa. Belén Esteban no quiere dejar pasar a otros medios, aunque sí habrá un posado para los fotógrafos a la entrada de la discoteca. La entrada, no obstante, está prohibida.

Belén está tremendamente ilusionada con la fiesta, publica Semana, y más todavía tras dos años tan duros de restricciones por la pandemia. Ha planificado hasta el último detalle. Las redes sociales seguramente darán buena cuenta de lo que allí ocurra.

Belén, al fin y al cabo, tiene mucho que celebrar. Su marca de alimentación funciona muy bien, y sigue en el "candelero" de Sálvame pero esta vez relativamente alejada de dañinas polémicas y juicios como el que la enfrentó a su exrepresentante, Toño Sanchís